Ana Carrasco: "Apuesto más por seguir creciendo con Kawasaki en Superbikes"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Ana Carrasco (Kawasaki) tiene claro que en este momento prefiere "seguir creciendo" junto a su equipo en el Mundial de Superbikes, donde quiere esperar a que termine una temporada que le está "costando más" por la lesión de espalda que se produjo hace un año para ver si decide dar el salto a Supersport 600.

La de Cehegín, histórica campeona del mundo de Supersport 300 en 2018, visitó Europa Press junto a los pilotos Adrián Huertas (Kawasaki), que compite como ella en Supersport 300 donde marcha líder, y Manu González (Yamaha), que lo hace en Supersport 600 y que fue campeón del mundo de Supersport 300 en 2019, antes de competir este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya, una cita a la que llega optimista ya que ha podido "rodar bastante" en Montmeló, un circuito que se le da "bastante bien".

Por ello, se ve con "opciones de hacer un buen resultado". "A ver cómo va el tiempo, pero puede ser un buen fin de semana", añadió la española, que sabe que esta temporada a nivel deportivo "está siendo un poco diferente a las anteriores".

"Vengo de la lesión en la espalda y al principio sufrí un poco, y además la categoría ha crecido mucho y hay mucho nivel, se está yendo y rápido en todos los circuitos. Conseguí ganar en Misano, pero me está costando más que en otras temporadas", expresó Carrasco, que marcha novena en la general.

Y esa lesión que se produjo hace un año parece impedir de momento que pueda dar el salto a 600. "El objetivo es pasar a 600. Ahora estoy en el mejor equipo y Kawasaki me apoyó, así que apuesto mucho más por este proyecto, pro seguir con Kawasaki e intentar crecer aquí. He tenido que estar bastante años en 300, pero este año no era el momento de hacer el cambio a una categoría nueva, sin conocer la moto y sin saber cuando me podría subir de nuevo a la moto", comentó.

Por este motivo, apostó "por lo seguro" para este 2021. "Ya conocía todo y era más fácil volver a ser competitiva. De cara al futuro me gustaría cambiar, pero aún no estoy al cien por cien y estamos esperando al final de temporada como me encuentro y si mejoro. Como en Superbikes todo va un poco más lento aún tenemos tiempo de ver bien en qué nivel estoy y ver qué hacemos el año que viene", subrayó la murciana.

En cambio, Carrasco ve lejano volver a Moto3. "Había tenido opciones, pero estoy muy a gusto en Supersport y tengo la experiencia ya de estar allí y si no estás en un equipo muy, muy competitivo es difícil tener resultados", admitió.

La campeona del mundo de Supersport 300 reconoce que las Superbikes "están creciendo en España, pero aún queda mucho camino por hacer". "Históricamente, los pilotos españoles siempre han estado en MotoGP, que es lo que arrastra a la gente y en Superbikes normalmente somos pocos, pero ahora a 300 están llegando pilotos jóvenes y eso hace que se recicle el campeonato y haya más que tiren un poco más de la gente de España. Aquí hay muchos Grandes Premios y muchas carreras y pocos pilotos luchando por los títulos", opinó.

Por otro lado, cree que debe dar "pocos consejos" a Adrián Huertas, actual líder del campeonato a falta de tres citas. "Mi temporada fue muy difícil a nivel de reglamento y era difícil tener siempre una moto competitiva, y en el 2019 Manu (González) hizo un campeonato casi perfecto y siempre estuvo delante", advirtió.

"Creo que para Adrián es más ejemplo Manu que yo porque mi temporada fue de altibajos. Adrián está haciendo un campeonato ideal y en una año difícil porque hay doble carrera los fines de semana y somos 43 pilotos y estar arriba siempre es complicado. En cabeza suele haber 15 pilotos y en cada circuito es difícil ganar, pero él está siendo el mejor y acaba delante. Tom Booth-Amos (Kawasaki) es rápido, pero comete más errores y en un campeonato en el que dependes del resto es importante estar siempre delante", añadió Carrasco.

"PARA LLEGAR AL MUNDIAL NECESITAS QUE TE APOYEN 15 AÑOS"

Finalmente, la de Cehegín confesó que es "difícil" que lleguen más mujeres al Mundial. "Que haya mujeres como María Herrera (Supersport 600) o yo y que lo hacen bien abre la puerta a que más niñas se fijen y quizá empiecen desde pequeñas a practicarlo, pero al final el porcentaje de pilotos que llega al Mundial es mínimo. Empieza un montón de niños y hay un filtro que es muy difícil pasarlo", apuntó.

"Hay que fomentar la base para dar a alguna que tenga el talento el apoyo para formarse bien y quizá poder llegar. Yo empecé con tres años y llegué con 16, son 13 años que necesitas que la familia y los patrocinadores te apoyen sin ser nadie. El camino es complicado", recalcó Carrasco.

Esta cree que, "excepto Cataluña que es la comunidad que más apoya al motociclismo", en el resto de España "es difícil buscarte la vida". "Fomentar la base es importante, pero mucho más apoyar a esos niños y niñas en ese camino hasta poder tener la oportunidad de competir llegar al Campeonato de España y luego dar el salto al Mundial", detalló.

"El motociclismo es un trabajo como otro en el que te formas con los años, coges experiencia y si vas aprendiendo puedes llegar, seas más talentoso o no y luego ganarás o no. Teniendo el camino claro, tienes muchos años para aprender y formarte, hasta que llegas al Mundial para demostrar si eres bueno o no, necesitas que te ayuden durante 15 años", sentenció.