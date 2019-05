Augusto Fernández: "Ha sido una buena remontada"

Publicado 19/05/2019 13:57:01 CET

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Augusto Fernández (Kalex) ha reconocido que en un primer momento le ha "sabido a poco" el tercer puesto en el Gran Premio de Francia, después de marchar durante gran parte de la carrera en segunda posición, pero que, "recapacitando", se ha dado cuenta de que ha cuajado una "buena remontada" desde la decimocuarta posición de salida.

"Hoy me ha sabido a poco al principio, porque después de estar luchando segundo pensaba que podíamos ir a por Àlex -Márquez-, pero ahora, recapacitando, salía desde el puesto 14 y ha sido una buena remontada. Se me ha hecho corta la carrera; a dos vueltas he empezado a pensar cómo tapar a Jorge -Navarro-, pero no tenía mucho margen. He ido con cuidado las últimas vueltas para asegurarme el tercer puesto, después de dos ceros por la mano", señaló en declaraciones a DAZN.

El balear, que ha logrado su segundo podio consecutivo, indicó que supo "mantener la calma" e ir "poco a poco hacia adelante". "Ha habido pilotos que han fallado y he aprovechado sus fallos. Tenía clarísimo esta mañana que podía llegar y que, con calma, llegaría", apuntó. "Estamos trabajando para llegar a ganar algún día; espero que llegue pronto, vamos en el camino", finalizó.