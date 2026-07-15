Bagnaia aprovecha el verano para pasar por quirófano

Francesco Bagnaia - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press
MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El piloto italiano de MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati) pasó por quirófano este miércoles para tratarse una lesión en el antebrazo derecho, aprovechando el parón de verano, para estar listo a la vuelta del Mundial con el Gran Premio de Gran Bretaña.
"Francesco Bagnaia ha sido sometido con éxito esta tarde a una intervención de fasciotomía endoscópica en el antebrazo derecho", anunció su equipo en un comunicado, explicando que la intervención se llegó a cabo de Módena "con normalidad y sin complicaciones".
"Aprovechando la pausa veraniega del calendario de MotoGP, el piloto del Ducati Lenovo Team iniciará ahora el programa previsto de recuperación y rehabilitación. Siempre que la evolución postoperatoria sea favorable, el objetivo es volver a la pista para el Gran Premio de Gran Bretaña, programado del 7 al 9 de agosto en Silverstone", añade la nota oficial.
El doble campeón del mundo regresará para la segunda mitad del Campeonato de MotoGP en busca de una buena despedida de Ducati, sin victorias de momento esta campaña pero con cuatro podios.