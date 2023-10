Bagnaia: "La Ducati te asegura estar en el 'top 10', pero de ahí a ganar hay un gran salto"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) defendió este miércoles que correr en MotoGP con la escudería transalpina "te asegura estar entre los diez primeros, pero de ahí a ganar hay un gran salto", al mismo tiempo que confesó que "no es una persona fácil" e insistió en que "no" es "el relevo de Valentino Rossi".

Bagnaia tiene muy cerca, a solo tres puntos, al español Jorge Martín, su máximo perseguidor, piloto de Pramac, una de las satélites de Ducati, obligando al campeón a exigirse al máximo. "He querido que mis caídas en Austin y Argentina me ayuden a darme una lección para aprender de cosas malas", dijo.

"Hemos mejorado mucho, y aunque muchas veces el fin de semana no ha salido como yo quería, sé que mi equipo me escucha, sabe dónde ir y estamos ahí peleando", agregó sobre su rendimiento.

El campeón del mundo reconoció que se encuentra inmerso en un proceso de madurez, porque reconoce que "no" es "fácil como persona". "Lo veo con la gente aquí y también fuera. Mi primera respuesta suele ser 'no', pero luego lo pienso, intento entenderlo y escucho", explicó.

Bagnaia confesó que su ídolo es Valentino Rossi, aunque reiteró que "no" es su "relevo". "Lo que han conseguido los mejores pilotos de la historia tiene que ser de ellos y no de otros. Hacían lo mismo con Márquez, pero no es lo mismo", afirmó.

"Fue como la universidad para mí, hay una escuela diferente en España. En el campeonato italiano era un juego todo, y en el campeonato Mediterráneo, empecé un trabajo diferente, con datos y empecé a darme cuenta de muchas cosas", concluyó el italiano sobre su aprendizaje del motociclismo español.