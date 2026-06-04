Bezzecchi debe defenderse del acecho de Martín en un Balaton Park favorable a Aprilia

Marco Bezzecchi (Aprilia) y Jorge Martín (Aprilia), en el podio del Gran Premio de Italia de MotoGP disputado en el circuito de Mugello, el 31 de mayo de 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana en el circuito de Balaton Park la octava prueba de la temporada con una batalla cada vez más intensa entre los dos pilotos oficiales de Aprilia, entre el líder Marco Bezzecchi (Aprilia) que llega a Hungría reforzado tras conquistar la victoria en Mugello ante su afición y entre el español Jorge Martín (Aprilia), segundo en Italia, que sigue muy cerca y dispuesto a mantener la presión sobre su compañero de equipo.

La marca de Noale aterriza en Hungría en uno de sus mejores momentos recientes. En el Gran Premio de Italia firmó un fin de semana sobresaliente, con dominio tanto en la carrera Sprint como en la carrera larga del domingo, y afronta ahora un trazado donde ya mostró un rendimiento competitivo la pasada temporada.

El italiano Marco Bezzecchi lidera la general con 173 puntos, 17 más que el excampeón del mundo Jorge Martín, después de imponerse en casa por delante precisamente del madrileño, que continúa consolidándose como su principal rival por el título.

Entre los aspirantes a impedir un nuevo dominio de Aprilia aparecen varios nombres propios. El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) recuperó sensaciones en Mugello con un podio que alimenta las esperanzas de Ducati de volver a pelear por las victorias con regularidad, mientras que su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati) mantiene la tercera plaza del campeonato y tratará de recortar terreno a los dos hombres de cabeza.

También acapara atención el regreso progresivo de Marc Márquez (Ducati). El catalán reapareció en Mugello tras perderse las citas de Francia y Catalunya por lesión y logró finalizar séptimo en una carrera exigente físicamente para él. Ahora afronta un circuito menos castigador y de características que, sobre el papel, pueden favorecerle en su proceso de recuperación.

Por otro lado, en el equipo satélite de Gresini, la ausencia del lesionado Álex Márquez, el menor de los Márquez, será cubierta por el valenciano Iker Lecuona, que regresa al Mundial procedente del campeonato de Superbikes.

Entre los españoles, otra de las grandes bazas será Pedro Acosta (KTM). El murciano volvió a exprimir al máximo su montura en Mugello para acabar sexto y mantenerse cuarto en la clasificación general. KTM confía en que Balaton Park se adapte mejor a las características de la RC16, algo que podría permitir a Acosta acercarse de nuevo a la lucha por el podio. También buscarán mejorar prestaciones Maverick Viñales (KTM), todavía en fase de adaptación tras sus problemas físicos, y Joan Mir (Honda), que viene de sumar puntos en Italia.

Pero Aprilia contará además con argumentos adicionales gracias al buen momento de Raúl Fernández (Aprilia), vencedor de la Sprint en Mugello, y del japonés Ai Ogura (Aprilia), ambos integrantes del equipo satélite Trackhouse. Los dos demostraron velocidad suficiente para pelear con las Ducati y aspiran a volver a estar cerca de las posiciones de honor en Hungría.

En Moto2, el español Manu González (Kalex) llega como sólido líder tras enlazar dos victorias consecutivas y ampliar su ventaja al frente del campeonato. El madrileño atraviesa el mejor momento de la temporada y volverá a partir como principal referencia española, con rivales nacionales como Dani Holgado (Kalex), tercero en Mugello, o Izan Guevara (Boscoscuro) intentando mantenerse en la pelea por los puestos delanteros.

Mientras, Moto3 continúa teñida de color español. Máximo Quiles (KTM) conserva el liderato de la categoría pese a un discreto resultado en Italia, donde el protagonismo fue para Brian Uriarte (KTM), ganador de su primera carrera mundialista, y para Álvaro Carpe (KTM), que terminó segundo y se consolidó como uno de los principales perseguidores del murciano en la clasificación general. También buscarán destacar en Balaton Park pilotos como Adrián Fernández (Honda), David Muñoz (KTM) o David Almansa (KTM), ausente en la carrera italiana por enfermedad.