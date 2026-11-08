Bezzecchi y Jorge Martín aplazan el título de Marc Márquez

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha dado un paso más hacia el título de MotoGP al finalizar segundo en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Catar, decimonovena cita del Mundial de motociclismo, en la que se ha impuesto el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y Raúl Fernández (Aprilia) ha terminado tercero, mientras que Jorge Martín (Aprilia), rival del de Cervera por el campeonato, ha concluido séptimo.

Márquez, ganador de la esprint, defendió su segundo puesto de salida y sumó 20 valiosos puntos que le permitirán llegar a Portugal, dentro de dos fines de semana, con 60 puntos de ventaja sobre Martín y 74 sobre Bezzecchi. Si gana la carrera corta en Portimao, será campeón hagan lo que hagan sus adversarios.

En su primer 'match point' por el título -debía ganar y que Martín no puntuase-, Márquez cayó de la segunda a la tercera posición una vez apagados los semáforos en Lusail, con Bezzecchi defendiendo su posición de privilegio por delante de Raúl Fernández. Por detrás, Martín conseguía pasar de la undécima a la octava plaza en la primera vuelta.

Mientras el italiano comenzaba a dejar atrás al de la Aprilia satélite, los dos contendientes por el campeonato cedieron una plaza poco después, aunque consiguieron recuperarla para asentarse de nuevo en la tercera y la octava, respectivamente, a partir del sexto giro, cuando el de Cervera le devolvió la pasada a Pedro Acosta (KTM).

Antes del ecuador de las 22 vueltas fijadas, Martín adelantó a Fabio Di Giannantonio (Ducati) para situarse séptimo, un puesto del que ya no se movería. Sí lo hizo el catalán, que con solo dos giros por delante aprovechó la larga recta del trazado catarí para dar cuenta de Fernández y auparse a una segunda posición que le acerca al título.

Además, Acosta concluyó sexto, justo por delante de Martín, mientras que Iker Lecuona (Ducati) terminó décimo, Fermín Aldeguer (Ducati) fue duodécimo y Maverick Viñales (KTM), decimotercero.

TRIUNFO DE HOLGADO EN MOTO2; PROBLEMAS PARA GUEVARA

Por su parte, Dani Holgado (Kalex) celebró el triunfo en Moto2, liderando un podio íntegramente español junto a Iván Ortolá (Kalex) y Alex Escrig (Forward), y el líder Manu González (Kalex) aumentó su distancia en la general de 3,5 a 13,5 puntos al terminar sexto y después de que su rival por el título, Izan Guevara (Boscoscuro), se retirase.

A falta de cuatro vueltas para el final, cuando trataba de remontar posiciones, el balear se vio obligado a abandonar por problemas en su moto, lo que permite a 'Manugasss' tener 'match point' en Portimao; si gana y Guevara no sube al podio, será campeón, o si sale de la cita portuguesa con 12 puntos más de ventaja.

Dani Muñoz (Kalex) selló una importante quinta plaza en el trazado catarí, donde José Antonio Rueda (Kalex), Alonso López (Kalex) y Adrián Huertas (Kalex) también terminaron en la zona de puntos al ser octavo, undécimo y duodécimo, respectivamente.

Mientras, Xabi Zurutuza (Forward) concluyó la carrera decimoséptimo, Alberto Ferrández (Boscoscuro) finalizó decimonoveno y Ángel Piqueras (Kalex) fue vigésimo.

ALMANSA GANA EN MOTO3; URIARTE, 'ROOKIE DEL AÑO' A PESAR DE SU CAÍDA

Por último, en Moto3, David Almansa (KTM) dominó de principio a fin en la carrera en Lusail y firmó su cuarta victoria de la temporada, todo para encabezar un podio al que también se subieron otros dos españoles: Adrián Fernández (Honda) y el ya campeón del mundo de la cilindrada pequeña, Máximo Quiles (KTM).

Mientras, Brian Uriarte (KTM), que partía tercero y que se fue al suelo en la curva 1 durante la segunda vuelta por un toque con David Muñoz (KTM) cuando rodaba segundo, consiguió salvar dos puntos al terminar decimocuarto para confirmarse como 'rookie del año' de la categoría.

Muñoz, que recibió una 'long lap penalty' por el incidente, concluyó octavo, mientras que Álvaro Carpe (KTM), que pelea por el subcampeonato con Almansa, fue quinto. Fuera de la zona de puntos, en la decimosexta posición, terminó Jesús Ríos (Honda), mientras que Joel Esteban (KTM) y Adrián Cruces (KTM) no lograron concluir.

Con el título ya decidido, la incertidumbre en Moto3 es quién se hará con el subcampeonato. Almansa (253) podrá asegurar la segunda posición de la clasificación general en Portugal si termina entre los cuatro primeros, haga lo que haga Carpe (216). Con su caída, Uriarte está descartado matemáticamente (207).