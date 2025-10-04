Bezzecchi niega a Aldeguer la victoria en la esprint y Marc Márquez termina sexto

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha arrebatado este sábado en la última vuelta la victoria en la carrera al esprint de MotoGP al español Fermín Aldeguer (Ducati) en el Gran Premio de Indonesia, decimoctava cita del Mundial de motociclismo, en la que Raúl Fernández (Aprilia) ha logrado su primer podio y el ya campeón Marc Márquez (Ducati) solo ha podido ser sexto tras ser sancionado.

Bezzecchi, que horas antes había logrado la pole en Mandalika, se repuso a una mala salida que le hizo caer hasta la sexta plaza y se enzarzó en un espectacular mano a mano con el murciano en las últimas vueltas, adelantándole de manera definitiva en la última para hacerse con el triunfo.

Por su parte, Marc Márquez, que en Japón se aseguró matemáticamente el título, no pudo completar un sábado como acostumbra. Se clasificó noveno, y en su intento de remontada se tocó con Alex Rins (Yamaha) y fue penalizado con una 'long lap'. Tras cumplirla, el nueve veces campeón del mundo descendió hasta la decimotercera plaza, pero finalmente pudo ser sexto tras una sanción al italiano Luca Marini (Honda), que había acabado en esa posición y al final se quedó fuera del 'Top 10'.

En su lucha por el subcampeonato, Alex Márquez (Ducati) -que partía séptimo- terminó cuarto, por delante de Joan Mir (Honda). Fuera de los puntos concluyó Alex Rins, decimotercero, igual que Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), decimocuarto.

Pedro Acosta (KTM), por su parte, no pudo terminar la carrera al irse al suelo en la curva 1 a falta de siete vueltas de las 13 fijadas, todo en una jornada en la que Maverick Viñales (KTM) se retiró del Gran Premio por las molestias en el hombro que le acompañan desde el principio de la temporada.

MOREIRA PRESIONA A MANU GONZÁLEZ EN MOTO2

Mientras, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), con una pole de récord (1:32.341), la quinta del curso para él, empezará primero este domingo y continuará presionando al líder de la cilindrada intermedia, Manu González (Kalex), que cuenta con 34 puntos de renta sobre el sudamericano y que saldrá desde la cuarta plaza de la parrilla en el trazado indonesio.

El colombiano David Alonso (Kalex) y el español Izan Guevara (Boscoscuro) acompañarán a Moreira en primera fila, mientras que Dani Holgado (Kalex) y Marcos Ramírez (Kalex), quinto y sexto respectivamente, completarán una segunda línea de salida íntegramente española junto a 'Manugas'.

Además, Albert Arenas (Kalex) partirá décimo, por delante de Iván Ortolá (Boscoscuro); Alex Escrig (Forward) empezará decimosexto; y Dani Muñoz (Kalex), decimoséptimo. Entre los que no pasaron a la Q2, Adrián Huertas (Kalex) saldrá decimonoveno; Arón Canet (Kalex), tercero de la general, lo hará vigésimo primero; Alonso López (Boscoscuro), vigésimo cuarto; Unai Orradre (Boscoscuro), vigésimo séptimo; y Jorge Navarro (Forward), vigésimo octavo.

RUEDA SALDRÁ NOVENO POR EL TÍTULO EN MOTO3

Por último, en Moto3, el español Adrián Fernández (Honda), escoltado por su compatriota David Muñoz (KTM) y por el australiano Joel Kelso (KTM), partirá desde la pole tras establecer un nuevo récord (1:37.022), mientras el líder del campeonato, José Antonio Rueda (KTM), afrontará su primer 'match ball' por el título saliendo noveno.

Para convertirse en campeón de la categoría ligera, el sevillano necesita acabar el fin de semana en Mandalika con siete puntos de ventaja sobre el también español Ángel Piqueras (KTM), al que aventaja en 93 unidades y que este domingo arrancará undécimo.

Entre el resto de españoles, todos clasificados directamente para la Q2, Álvaro Carpe (KTM) se garantizó la cuarta posición de salida, Máximo Quiles (KTM) comenzará sexto y David Almansa (Honda) lo hará séptimo.