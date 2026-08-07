Bezzecchi pulveriza el récord de Silverstone y domina el viernes tras su lesión

El piloto italiano de MotoGP Marco Bezzecchi (Aprilia), en el GP de Gran Bretaña 2026. - Europa Press/Contacto/Godfrey Pitt

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) fue el más rápido de la decisiva Práctica del viernes en MotoGP en el Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima cita de la temporada en Silverstone, pulverizando el récord del circuito y superando al español Raúl Fernández (Aprilia) y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Bezzecchi, tras superar su lesión de clavícula, mejoró en casi un segundo el récord del circuito del francés Fabio Quartararo (Yamaha) del año pasado, marcando un 1:56.280 en su último giro en el mítico Silverstone, trazado que renovó con la competición hasta 2028. El italiano, con una Aprilia que rinde de manera sobresaliente en este tipo de circuito con curvas largas, superó por tres décimas a Raúl Fernández y la Ducati de Di Giannantonio.

Y es que Aprilia sacó músculo en el trazado inglés, al meter sus cuatro motos en el 'top 5', ya que el español Jorge Martín y el japonés Ai Ogura, el primero que bajó del récord del año pasado, -futuros pilotos de Yamaha en 2027- terminaron cuarto y quinto, respectivamente, a medio segundo de Bezzecchi.

Por detrás, el vigente campeón, Marc Márquez (Ducati), sufrió para pasar el corte y estar este sábado en la Q2 al acabar sexto, justo por delante de su hermano Álex (Ducati), que pese a dominar gran parte de la sesión, solo pudo ser séptimo, ambos a medio segundo del italiano. Mientras que el 'top 10' que evitará la Q1 lo completaron Joan Mir (Honda), Jack Miller (Yamaha) y Pedro Acosta (KTM), que sufrió una caída en la parte final, aunque pudo mantenerse en ese 'top 10'.

Por la mañana, en la FP1, Álex Márquez dominó la sesión con un mejor tiempo de 1:58.692, aunque seguido muy de cerca, a poco más de una décima, por Marco Bezzecchi, tras superar su lesión de clavícula. Mientras que el 'podio' de la mañana lo completó Pedro Acosta, pese a sufrir una caída.

En Moto2, el español Daniel Holgado (Kalex) fue el más rápido (2:01.815), superando por solo 95 milésimas superando al australiano Senna Agius (Kalex), mientras que las tres primeras posiciones las completó el líder Manuel González (Kalex). Aunque una de las sorpresas fue el colombiano David Alonso (Kalex), que finalizó la 'Practice' en 22ª lugar y tendrá que disputar la Q1 este sábado.

En Moto3, el piloto argentino Valentín Perrone (KTM) fue el mejor del viernes gracias a su 2:09.568, confirmando su presencia en la Q2, como el inglés Scott Ogden (KTM) y el indonesio Veda Pratama (Honda), que completaron el 'top 3' en la 'Practice'. El español David Almansa (KTM), que lideró la FP1, acabó sexto, seguido del líder Máximo Quiles (Kalex), y ambos por detrás del mejor español este viernes, Brian Uriarte (KTM), que fue cuarto.