Bulega dejará WSBK para ser compañero de Aldeguer en el equipo de MotoGP de Rossi en 2027

Archivo - Nicoló Bulega con la Ducati oficial durante el test de postemporada de MotoGP en 2025 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pertamina Enduro VR46 Racing Team anunció este miércoles que el italiano Nicolò Bulega será su nuevo piloto para la temporada 2027 del Mundial de Motociclismo y será así el compañero del español Fermín Aldeguer en la categoría de MotoGP.

Bulega, actualmente compitiendo en el Mundial de Superbikes que lidera tras ganar 26 de las 27 carreras disputadas, dará el salto a la categoría 'reina' del campeonato con el equipo de Valentino Rossi y a lomos de una Ducati. El italiano hará su primera campaña completa en MotoGP donde ya tiene la experiencia de las dos últimas carreras del año pasado con el equipo oficial de la fábrica italiano en lugar del lesionado Marc Márquez y también fue piloto de pruebas de la marca de Borgo Panigale.

"Llegar a MotoGP es un sueño porque debutaré con el Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Elegí este equipo porque siempre he estado vinculado a ellos, formé parte de la Academia de Pilotos VR46 cuando era pequeño, así que conozco muy bien a todo el mundo. Por eso, dar este paso con personas que conozco resulta más fácil desde el punto de vista humano. Además, todos son extremadamente profesionales", indicó Bulega en el comunicado de su futuro equipo.

El italiano recalcó que estos últimos años "han superado con creces" sus expectativas y que ello ha motivado "dar este salto a la categoría 'reina'". "Estoy feliz de alcanzar este objetivo, aunque me haya llevado un poco más de tiempo y haya seguido un camino diferente al habitual. Ahora no quiero marcarme ningún objetivo; quiero intentar hacerlo bien, ir carrera a carrera, especialmente al principio, y hacer el mejor trabajo posible", apuntó.

Además, el español Pablo Nieto, 'Team Manager' del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, considera a Bulega como "un piloto que siempre ha demostrado tener mucho talento y determinación". "Su trayectoria no siempre ha sido fácil, pero está dominando WorldSBK y ha demostrado que merece un sitio en MotoGP", reconoció.

"El año que viene cambiará el reglamento y todos partiremos de cero. Sin duda, su experiencia con los neumáticos de WorldSBK y el test con la nueva Ducati Desmosedici GP como piloto de pruebas de Ducati le ayudarán a adaptarse bien a la nueva categoría y a hacer que este camino sea lo más sencillo posible. Confiamos en él y sabemos que será capaz de luchar por los objetivos más importantes", sentenció.