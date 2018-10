Canet: "Estaremos en condiciones de optar al podio"

Publicado 07/08/2018 12:07:08 CET

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que puede estar "en condiciones de optar al podio" este fin de semana en el Gran Premio de Austria, y ha afirmado que llega "muy fuerte" a la cita.

"Llego muy fuerte a Austria, aunque todavía tenemos que mejorar algunos puntos en mi pilotaje para luchar por la victoria. Mecánicamente, es un circuito más complicado para nuestra moto, pero estoy seguro de que, con unos buenos entrenamientos a lo largo del fin de semana, estaremos en condiciones de optar al podio", señaló el valenciano, cuarto en la general con 112, en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, su compañero Alonso López reconoció que afronta la carrera "con muchas ganas". "Todavía debo a esperar a conocer el circuito, ya que tampoco he rodado antes en él. También estaré a la expectativa sobre la evolución de mi lesión en el pie izquierdo. Espero que continúe tan positivamente como lo ha hecho en Brno. Creo que es un circuito muy técnico aunque en principio no lo parezca, pero espero disfrutar sobre la moto y que se me dé bien", finalizó.