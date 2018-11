Canet: "Podía haber logrado un gran resultado si no me hubiese caído"

Publicado 03/11/2018 11:16:51 CET

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) aseguró haber tenido sensaciones "muy positivas" sobre la moto en la calificación del Gran Premio de Malasia, penúltima prueba de la temporada, pero lamentó su caída y no haber podido lograr un "gran resultado" sobre un circuito donde ya ha demostrado sus capacidades.

Canet, que acabó con el decimoquinto mejor tiempo, tuvo que conformarse después de hacer una gran jornada este viernes con el tercer mejor cronómetro en la combinada de tiempos. "Mis sensaciones sobre la moto han sido muy positivas ya desde la sesión libre de la mañana en condiciones mixtas", recordó.

"En la sesión de la tarde, nada más comenzar, he acelerado demasiado pronto saliendo de la curva 2 y he salido despedido por encima del manillar. Creo que, si no hubiera tenido esta caída, podría haber logrado un gran resultado en este clasificatorio", añadió.

"No obstante, estamos bien preparados para la carrera porque he rodado y logrado mis mejores tiempos solo, algo que creo es muy importante en este circuito. Voy a pasar un nuevo control médico ya que tengo mucho dolor en el hombro y el costado izquierdos. Espero estar bien para la carrera de este domingo", sentenció.