Canet: "Tengo buenas sensaciones y voy a buen ritmo rodando solo"

Publicado 13/07/2018 16:33:59 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania, en el que ha terminado sexto en la combinada de tiempos, le ha dejado "buenas sensaciones", y ha resaltado que tiene "buen ritmo rodando solo".

"Mis primeras conclusiones son positivas, estamos sextos en la lista de tiempos pero eso no es relevante porque, de cara a mañana, sí lo es que hemos trabajado con neumáticos usados, con buenas sensaciones y a buen ritmo rodando solo", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el valenciano recalcó la importancia de tener una buena puesta a punto. "Nuestros tiempos son constantes y, lo más importante de cara a esta carrera, es una buena puesta a punto para que no decaiga el rendimiento de la goma debido a que hay muchas curvas a izquierda", subrayó.

Por su parte, su compañero de equipo, Alonso López, que ha terminado en decimonovena posición, indicó que todavía tiene que "perfilar" algunos aspectos. "El día de hoy ha ido bastante bien, desde el principio me ha gustado bastante el circuito, quizá porque prefiero las curvas a izquierda. El segundo parcial me costaba un poco más, pero hemos mejorado por la tarde. Todavía me falta perfilar algunas cosas, pero cada vez estamos más cerca. Estoy contento con cómo ha ido el día de hoy", finalizó.