Carmelo Ezpeleta: "Un deporte tiene que ser global y auténtico e interesarse por muchas culturas"

Archivo - Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, en un evento en Madrid de Estrella Galicia 0,0. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, señaló este jueves que "Un deporte tiene que ser global y auténtico e interesarse por muchas culturas" en la actualidad, por esto el siguiente objetivo con el Mundial de Motociclismo es "ser más global", manteniendo "la herencia" de la disciplina.

"Nuestro esfuerzo fue para hacer un deporte mejor, con más seguridad, y proporcionar una plataforma buena. Esto fue resultado de un acuerdo con la FIM en 1990, y desde entonces tenemos ese equilibrio, que es muy importante. Nuestro objetivo es ser un deporte más global", dijo en 'The Forum', evento organizado por el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital en el Riyadh Air Metropolitano.

Ezpeleta destacó el "balance" del Mundial con las tres categorías: MotoGP, Moto2 y Moto3. Una estructura de competición por la que deben seguir apostando, para "mantener la herencia del deporte". "La autenticidad del deporte es muy importante", agregó.

"Nosotros hemos crecido y el motivo de la conexión con la gente es que hay que proteger a los deportistas. Por eso hemos creado una comisión de seguridad, nos reunimos todos los viernes, para saber qué piensan de la situación los pilotos. Y hemos intentado aplicar las normas igual para todos, eso hace que sea más comprensible para los aficionados", explicó.

Para Ezpeleta, un deporte triunfa cuando se crea ese "nicho de interés", aunque hoy en día "no es suficiente hacer una buena retransmisión en televisión". "Es importante que la gente quiere ver a los deportistas en la tele, pero tienen que ser deportistas y no 'showmen'", advirtió.

"Desde hace tres años hemos invertido mucho en marketing para saber la opinión de la gente sobre nosotros, y también es importante que la ciudad se comprometa con la carrera que alberga, porque una carrera de MotoGP debe ser importante para esa ciudad todo el año", apuntó. "Un deporte tiene que ser global, interesarse por mucha culturas y tiene que ser auténtico. Y debe estar distribuido globalmente también en los medios de comunicación", concluyó.