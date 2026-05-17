Di Giannatonio vence en una tarde de terror en Montmeló

Carrera de MotoGP en el Gran Premio de Catalunya - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Fabio Di Giannatonio (Ducati) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del Mundial de motociclismo, marcada por el escalofriante accidente de Alex Márquez (Ducati) que obligó a ondear la primera de las dos banderas rojas que se vieron este domingo en la cita de la categoría reina, en la que los españoles Joan Mir (Honda) y Fermín Aldeguer (Ducati) completaron el podio.

Todo marchaba según lo previsto en el Circuit de Barcelona-Catalunya cuando en la vuelta 12 de las 24 fijadas, tras un fallo electrónico de la moto de Acosta, Alex Márquez perdió el control de su moto tratando de esquivarle y acabó en la hierba, con la máquina entrando de nuevo en pista por los aires a punto de provocar una desgracia.

El de Cervera acabó en el hospital y la carrera se relanzó con un nuevo accidente que provocó la segunda bandera roja, y tuvo que ser en la tercera resalida cuando se resolviese todo. En ella, 'Diggia' se impuso para lograr su primer triunfo desde Catar 2023 por delante de los españoles Joan Mir (Honda) y Fermín Aldeguer (Ducati).

La caída de Jorge Martín (Ducati), segundo del campeonato, tras un incidente con Raúl Fernández (Aprilia), acabó con sus opciones de puntuar y permitió a Marco Bezzecchi (Aprilia), quinto, afianzar su ventaja en la general. Ahora, el italiano atesora 139 puntos, 12 más que el madrileño y 23 más que 'Diggia', que arrebató el tercer puesto del Mundial a un Pedro Acosta (KTM) que se cayó en la última curva de la última vuelta por culpa del japonés Ai Ogura (Aprilia).

Una vez apagados los semáforos, Acosta consiguió defender su posición de privilegio frente a un Alex Márquez que vio cómo Raúl Fernández le superaba poco después. Ambos se tocaron en la tercera vuelta y el del Gresini cayó hasta la quinta plaza mientras Martín ascendía hasta posiciones de podio.

A ritmo de vuelta rápida, Raúl Fernández ascendía al liderato cuando apenas se completaba el quinto giro al Circuit de Barcelona-Catalunya, pero Acosta, en la vuelta 9, recuperaba la cabeza de carrera. Por detrás, el pequeño de los Márquez aumentaba su ritmo para adelantar al madrileño y empezar su caza al de Mazarrón.

Lo intentó en la primera frenada de la vuelta 12, antes de que el miedo se apoderase de Montmeló. Según apuntaban desde su equipo, un problema electrónico en la moto de Acosta le hizo reducir la velocidad y Alex, que rodaba justo detrás, no pudo evitar impactar de refilón con la KTM, pinchando el neumático trasero de esta, y perder el control, yéndose contra las protecciones.

El catalán desvió la moto a tiempo para no estrellarse contra el muro y se fue al suelo mientras la Ducati volaba por los aires rompiéndose en mil pedazos. Una de las ruedas se fue contra la mano de Di Giannatonio, que acabó en el asfalto, y otra pieza daba a Raúl Fernández. Bandera roja en el Circuit mientras todo el mundo contenía el aliento.

Alex Márquez pudo entrar por su propio pie, aunque visiblemente dolorido, y fue trasladado al hospital en ambulancia, mientras el resto de implicados, salvo el italiano Enea Bastianini (KTM), pudieron tomar la salida en una nueva carrera a 13 vueltas.

Acosta mantuvo el liderato en la resalida, pero un nuevo accidente, con los italianos Francesco Bagnaia (Ducati) y Luca Marini (Honda) y el francés Johann Zarco (Honda) implicados, detuvo de nuevo la acción en Montmeló. El galo, el más afectado, tuvo que ser trasladado al centro médico.

De nuevo, el murciano se mostró intratable en el relanzamiento de la cita, con Martín ganándole la partida a Fernández. Sin embargo, el de San Sebastián de los Reyes vio frenadas sus aspiraciones muy pronto, al irse al suelo en la curva 5 después de un incidente con el madrileño, que no fue sancionado.

Poco a poco, Di Giannantonio fue subiendo posiciones hasta llegar a la altura de Acosta. Le consiguió sobrepasar en el décimo giro, y ya nadie discutiría su victoria, mientras que el de Mazarrón se fue al suelo en la última curva tras un toque con el japonés Ai Ogura (Aprilia), que cruzó cuarto la meta pero que cayó hasta el noveno puesto por una sanción de tres segundos por el incidente.

Mir y Aldeguer completaron el podio, aunque el balear fue investigado por la presión de sus neumáticos. 'Pecco' Bagnaia, con la sanción de Ogura, ascendió a la cuarta posición, igual que Bezzecchi (Aprilia), finalmente quinto.

Entre el resto de españoles, Alex Rins (Yamaha) concluyó la prueba undécimo; Maverick Viñales (KTM) fue decimotercero; Raúl Fernández (Aprilia) terminó decimosexto; Augusto Fernández (Yamaha), decimoséptimo; y Jorge Martín, decimoctavo.

MANU GONZÁLEZ REINA EN MOTO2 Y AFIANZA EL LIDERATO

Por su parte, Manu González (Kalex) es más líder del Mundial de Moto2 al lograr su segunda victoria de la temporada tras la de Tailandia este domingo en Barcelona, donde aventajó en dos décimas al italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), mientras que Izan Guevara (Boscoscuro) se asentó en la segunda plaza de la general, en la que ahora está a 18,5 puntos del madrileño, al ser tercero tras remontar desde el undécimo puesto de salida.

Además, Iván Ortolá (Kalex) terminó cuarto, justo por delante de Dani Holgado (Kalex), y Alonso López (Kalex), octavo; Dani Muñoz (Kalex), undécimo; José Antonio Rueda (Kalex), duodécimo; y Arón Canet (Boscoscuro), decimocuarto, también acabaron en los puntos.

No lo lograron Unai Orradre (Kalex), decimosexto; Alberto Ferrández (Boscoscuro), decimoctavo; Adrián Huertas (Kalex), vigésimo primero; Sergio García Dols (Kalex), vigésimo tercero; y Xabi Zurutuza (Forward), vigésimo cuarto. Alex Escrig (Forward) no pudo terminar.

QUILES COMANDA EN PODIO ESPAÑOL DE MOTO3 Y ES MÁS LÍDER

En Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) afianzó su liderato de la categoría pequeña al conseguir, en una apretadísima carrera, su cuarta victoria en seis citas, tercera seguida, todo tras salir desde la séptima posición y tras asaltar el primer puesto en la última vuelta.

El murciano, que logró el triunfo número 800 de España en el Mundial, ganó con solo 94 milésimas de ventaja sobre su paisano Álvaro Carpe (KTM), que casi en línea de meta adelantó al último ocupante del podio, el también español David Muñoz (KTM).

Brian Uriarte (KTM), que había entrado líder en la última vuelta, tuvo que conformarse con la cuarta plaza por delante de un David Almansa (KTM) que completó el 'Top 5'. Adrián Fernández (Honda) fue noveno y Adrián Cruces (KTM), decimotercero. Fuera de los puntos terminó Joel Esteban (KTM), decimosexto, mientras que Jesús Ríos (Honda) se cayó en la penúltima curva cuando marchaba séptimo y no pudo acabar la cita.

Con este resultado, Quiles suma 140 de 150 puntos puestos en juego hasta ahora y afianza su renta sobre el segundo del campeonato, Adrián Fernández (76), a 64 del murciano. Carpe (73) continúa en tercera posición a 67 unidades.