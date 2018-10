Dovizioso obliga a Márquez a remontar; Bagnaia y Rodrigo, poles en Moto2 y Moto3

Publicado 20/10/2018 10:59:46 CET

Los italianos Andrea Dovizioso (Ducati) y Francesco Bagnaia (Kalex), en MotoGP y Moto2 respectivamente, y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (KTM), en Moto3, han firmado las poles para la carrera del Gran Premio de Japón, donde el español Marc Márquez (Repsol Honda), que parte desde la sexta plaza, tendrá su primera oportunidad de atar el campeonato de la categoría reina.

La primera plaza de salida de 'Dovi', segundo en el Mundial a 77 puntos del liderato, obliga al de Cervera a remontar si quiere irse de Motegi con un nuevo título bajo el brazo, todo en una cita en la que el balear Jorge Lorenzo (Ducati), su compañero el año que viene, no correrá tras resentirse de su lesión en la muñeca izquierda.

Así, la misión del transalpino (1:44.590) será retrasar lo máximo posible el alirón del catalán, comenzando en una primera línea en la que le acompañarán el francés Johann Zarco (Yamaha), al que superó en los últimos instantes, y el australiano Jack Miller (Ducati), que mantuvo el puesto a pesar de su caída.

A priori, Dovizioso goza de mejor ritmo que Marc, por lo que su estrategia pasará por escaparse desde las primeras vueltas. Mientras, el tetracampeón del mundo de MotoGP deberá arriesgar si quiere salir campeón del trazado japonés.

Márquez será campeón si gana; si termina segundo, tercero o cuarto y Dovizioso no termina delante de él; si termina quinto y Dovizioso no mejora el cuarto; si termina sexto y Dovizioso no mejora el quinto; si termina entre el séptimo y el decimoquinto y Dovizioso no logra más de dos puestos por delante; o si no termina, Dovizioso no mejora la decimocuarta plaza y Rossi no gana.

Además, Maverick Viñales (Yamaha) liderará la tercera línea, séptimo, por delante de Àlex Rins (Suzuki) y de su compañero Valentino Rossi. Por su parte, Álvaro Bautista (Ducati) saldrá décimo, Dani Pedrosa (Repsol Honda) undécimo, Pol Espargaró (KTM) decimocuarto, Aleix Espargaró (Aprilia) decimonoveno y Jordi Torres (Ducati), vigésimo quinto.

BAGNAIA, NUEVA POLE EN MOTO2

En Moto2, Francesco Bagnaia (Kalex) partirá desde la pole, por sexta vez esta temporada, y podría acercarse al título mundial, con el portugués Miguel Oliveira (KTM), su gran rival por la preciada corona, saliendo desde la novena plaza.

'Pecco' estará escoltado en la primera fila por el francés Fabio Quartararo (Speed Up) y el valenciano Iker Lecuona (KTM), dominador en los segundos entrenamientos libres y que está cuajando un fantástico fin de semana.

Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), por su parte, partirá sexto, después de irse al suelo el viernes por la mañana, mientras que Xavi Vierge (Kalex) saldrá séptimo, Augusto Fernández (Kalex) lo hará duodécimo, Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) decimocuarto, Jorge Navarro (Kalex) decimoquinto, Edgar Pons (Speed Up) vigésimo segundo e Isaac Viñales (Suter) vigésimo noveno.

RODRIGO ESTRENA PRIMERA PLAZA, CON BEZZECCHI Y MARTÍN TERCERO Y CUARTO

Por último, en Moto3, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (KTM), con una marca de 1:56.894, se llevó su primera pole del año por delante del británico John McPhee (KTM), que se quedó a tan solo 0.075 del piloto nacido en Barcelona.

Por detrás, el italiano Marco Bezzecchi (KTM), segundo en el campeonato, partirá tercero, justo por delante del líder, el español Jorge Martín (Honda). Así, el objetivo del transalpino será recortar puntos al madrileño.

En cuanto al resto de españoles, Albert Arenas (KTM) comenzará desde la novena posición, Marcos Ramírez (KTM) lo hará desde la undécima, Vicente Pérez (KTM) desde la decimocuarta, Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) desde la decimonovena, Alonso López (Estrella Galicia 0,0) desde la vigésima y Jaume Masiá (KTM) desde la vigésima primera.