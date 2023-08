Fabio Quartararo: "Quiero volver a ser campeón del mundo"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) confesó este miércoles que quiere "volver a ser campeón del mundo otra vez", aunque no quiere que su carrera profesional en el Mundial sea "muy larga", al mismo tiempo que reconoció que no estuvo "al cien por cien mentalmente" en la primera parte de la temporada.

"Hemos tenido dificultades, sobre todo en la evolución de la moto. Al cien por cien mentalmente no estaba. Pasas de luchar por un campeonato a un 'Top 10'. Mentalmente fue muy difícil para mí. Por eso, esta segunda parte la quiero afrontar de una manera un poco diferente", analizó el galo en una entrevista a DAZN recogida por Europa Press.

No obstante, 'El diablo' mira al futuro con optimismo, por que quiere "disfrutar" encima de la moto para que lleguen los resultados. "Si he acabado octavo y sé que he dado el cien por cien, estaré contento con el resultado", dijo sobre ese cambio de mentalidad.

"Me impactan a mí mismo las ganas que tengo de volver a ganar una carrera. Ya ni hablar de un campeonato, pero ganar una carrera. Al final eso es lo que me motiva para estar aquí en MotoGP", confesó Quartararo, antes de insistir en que quiere alzar su segundo título Mundial, después del cosechado en 2021. "No quiero hacer una carrera muy larga, pero tengo claro que quiero volver a ser campeón del mundo otra vez", zanjó.