Fabio Quartararo renueva dos años con Yamaha

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vigente campeón de MotoGP y actual líder del Mundial, Fabio Quartararo, correrá dos años más para Yamaha después de que la fábrica haya anunciado la renovación del compromiso entre ambos hasta el final de la temporada 2024.

"Estoy muy feliz de anunciaros a todos que voy a continuar en Yamaha dos años más. En el pasado, subir a MotoGP con Yamaha y después al equipo de fábrica fueron decisiones muy fáciles de tomar. Yamaha ha creído en mí desde el principio y eso es algo que no me puedo tomar a la ligera. Pero como he dicho, el nuevo acuerdo es una decisión importante, estoy en un momento importante de mi carrera y por eso quería tomarme un poco más de tiempo para estar seguro de mi decisión", explica Quartararo en el comunicado que anuncia su renovación.

El piloto francés aseguró que Yamaha está "muy motivada" y que él cree "en el proyecto en MotoGP". "Ahora que hemos confirmado oficialmente nuestra decisión de continuar nuestro camino juntos, nos podemos concentrar totalmente en la temporada actual. Me gustaría dar las gracias a las personas que me rodean, que siempre me ayudan y me apoyan, así como a los fans que me animan, de verdad que siento su aliento", comentó.

Fabio Quartararo se encuentra inmerso en la lucha por revalidar su título de campeón del mundo de MotoGP, liderando el Mundial actualmente con una ventaja de ocho puntos sobre Aleix Espargaró (Aprilia). El de Niza ganó este año el Gran Premio de Portugal y ha estado en el podio en cuatro de las ocho carreras.

Tras pasar por Moto3 y Moto2, Quartararo dio el salto a MotoGP de la mano de Yamaha en el año 2019 en su equipo satélite y ahora continuará como mínimo hasta 2024, acallando así los rumores sobre un posible cambio de marca.

El Yamaha Motor Racing Managing Director, Lin Jarvis, anunció que en el equipo se encuentran "muy contentos" de haber alcanzado este acuerdo. "Sabemos que siempre Fabio siempre pone el cien por cien en todos sus esfuerzos y le hemos asegurado que Yamaha hará lo mismo e invertirá en desarrollos en el futuro que permitan que podamos competir juntos para conseguir más títulos de campeón de MotoGP en los póximos años", detalló.

El británico se deshizo en elogios hacia su piloto y el desarrollo que ha tenido desde su salto a MotoGP. "Trajimos a Fabio Quartararo al equipo de fábrica el año pasado sabiendo que tiene un talento especial, pero encima superó nuestras expectativas. Uno no se encuentra fácilmente a un piloto de su calibre. Ya ha demostrado su talento y su velocidad en los dos años con el equipo satélite, pero cuando dio el paso adelante pudimos ver realmente su crecimiento y cómo había madurado como piloto", admitió.

"En el primer año y medio de Fabio ya hemos asegurado seis victorias, seis poles y 14 podios, además del título de campeón del mundo en 2021. Estos resultados han llegado gracias a un gran esfuerzo por parte del piloto, su equipo, nuestros ingenieros y todos los trabajadores que actúan juntos con positividad y el espíritu de que podían hacerlo", sentenció Jarvis.