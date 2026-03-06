La FIM reduce a la mitad los puntos de Moto2 en Tailandia por un error en el cálculo de las vueltas

Manu González e Izan Guevara en el Gran Premio de Tailandia - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha anunciado que los puntos otorgados a los pilotos de Moto2 durante la carrera del Gran Premio de Tailandia de motociclismo se reducirán a la mitad por un error del software que determina la distancia total de carrera completada.

"Durante la revisión de los resultados de la carrera de Moto2 en Tailandia, se identificó un error en la distancia total de carrera completada. Los resultados se emitieron inicialmente con puntos completos para el campeonato. Normalmente, el software de control de carrera muestra un aviso indicando que no se ha completado el 50% de la distancia original de la carrera, para así otorgar la mitad de los puntos", señaló la FIM en un comunicado publicado también por MotoGP.

El domingo en Buriram, el español Manu González (Kalex) se llevó, por delante de sus compatriotas Izan Guevara (Boscoscuro) y Dani Holgado (Kalex), la accidentada cita con doble bandera roja, que redujo la carrera a siete vueltas.

La prueba comenzó sin incidentes, pero todo se detuvo después de que en la cuarta vuelta se produjese un duro accidente que involucró al checo Filip Salac, Agius y al colombiano David Alonso. Los corredores volvieron a tomar la salida desde la posición en la que habían cruzado la línea de meta en la tercera vuelta, la última completa antes del incidente, aunque una nueva caída, esta vez del español Sergio García Dols (Kalex) y del 'rookie' italiano Luca Lunetta hizo ondear de nuevo la bandera roja. El reinicio se convirtió en una minicarrera a siete vueltas.

La FIM explicó que debido a los múltiples reinicios "la única vuelta completada en el segundo reinicio, que debería haber sido anulada, se sumó incorrectamente a la distancia total de la carrera". "De acuerdo con el reglamento deportivo, la distancia de carrera realmente completada requiere que se otorguen la mitad de los puntos. Por lo tanto, la asignación de puntos ha sido corregida y se publicarán las clasificaciones actualizadas del campeonato. Se implementarán pasos de verificación adicionales para evitar que ocurran eventos similares en el futuro", finalizó.

De esta manera, Manu González suma finalmente 12,5 puntos, por los diez de Izan Guevara y los ocho de Dani Holgado. Iván Ortolá (Kalex), que fue cuarto, se lleva 6,5; Alonso López (Kalex), séptimo, 4,5; Dani Muñoz (Kalex), octavo, 4; Arón Canet (Boscoscuro), que fue undécimo, 2,5; Alex Escrig (Forward), duodécimo, 2; y Alberto Ferrández (Boscoscuro), decimoquinto; 0,5.