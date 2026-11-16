Iker Lecuona sustituye a Pecco Bagnaia en Ducati en el Gran Premio de Portugal

El piloto español Iker Lecuona en la carrera del GP de Catar de MotoGP 2026 - Noushad Variyattiyakkal / Zuma Press / Europa Pres

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Iker Lecuona sustituirá al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia en el Ducati Lenovo Team durante el Gran Premio de Portugal, que se disputará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Internacional do Algarve, mientras el piloto italiano continúa su recuperación tras ser operado del pie derecho con el objetivo de regresar en Valencia, según ha anunciado el equipo.

Lecuona, de 26 años, se subirá a la Desmosedici GP del equipo de fábrica, al otro lado del box de Marc Márquez, en la que será la 21ª prueba de la temporada de MotoGP. Lecuona cuenta con experiencia previa en el campeonato este curso, ya que ha disputado cinco carreras con el Team Gresini Racing, en las que ha logrado un séptimo puesto en el Gran Premio de Hungría como mejor resultado y ha terminado entre los diez primeros en el Gran Premio de Qatar.

Respecto a la situación de Bagnaia, la fábrica italiana ha detallado que el piloto italiano guarda reposo tras haberse sometido el pasado martes a una intervención quirúrgica en Turín. Tras la estabilización de una doble fractura en su pie derecho, Bagnaia prosigue con su recuperación con la meta de volver a la pista en la última carrera de la temporada, que se celebrará en Cheste (Valencia).

En cuanto a la trayectoria reciente y el futuro de Lecuona, el equipo ha recordado que el español ha finalizado el campeonato de Superbikes 2026 en segunda posición tras lograr cuatro victorias. Además, competirá las dos próximas temporadas como piloto a tiempo completo de WorldSBK con el Aruba.it Racing - Ducati Team.