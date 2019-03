Jorge Lorenzo: "Sé que podemos alcanzar la excelencia"

Publicado 05/03/2019 12:54:37 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) está "preparado para darlo todo" con su nuevo equipo en el Mundial de Motociclismo que da comienzo este fin de semana en Catar, y aunque pide paciencia sobre su rendimiento, se mostró seguro de poder "alcanzar la excelencia".

"Durante toda la pretemporada me he estado imaginando en la parrilla de salida de Catar. Es una nueva era para mí y para el equipo; es un momento especial pilotar para el equipo Repsol Honda. Estoy preparado para darlo todo y conseguir el mejor resultado posible con Honda", afirmó Lorenzo en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

De todos modos, "desgraciadamente", el pentacampeón del mundo insiste en que "todavía" no está a su "máximo" con su nueva moto, aunque eso no impide en que no renuncie a lograr "un buen resultado" en la noche de Losail.

"Como todos los años, el Mundial de MotoGP es muy competitivo y tenemos el paquete que necesitamos para luchar con los mejores dentro de un poco más de tiempo. Sé que podemos alcanzar la excelencia", advirtió el balear.