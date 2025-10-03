BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) tampoco correrá el Gran Premio de Australia, que se disputará del 17 al 19 de octubre, después de la fractura de clavícula que sufrió en la carrera Sprint del pasado GP de Japón y que ya le ha hecho perderse este fin de semana el Gran Premio de Indonesia.

"Es una lesión muy importante, sin duda. La cirugía fue muy bien, muy, muy bien. Ahora estamos revisando con el doctor el plan de recuperación y cuándo podrá volver al circuito. Lo que sí puedo confirmar es que en Phillip Island (Australia) no estará con nosotros, por desgracia. Sobre el futuro, no lo sabemos", ha asegurado el director de equipo de Aprilia Racing, Paolo Bonora, en declaraciones a MotoGP.

Martín sufrió una dura caída en la salida de la 'Sprint' del pasado Gran Premio de Japón, fracturándose la clavícula derecha. Después de regresar a España y someterse a una intervención quirúrgica de reducción y fijación de la fractura en el Hospital Universitari Dexeus, realizada por el equipo médico dirigido por el doctor Xavier Mir, el regreso del piloto de Aprilia tendrá que esperar.

El director médico de MotoGP, Ángel Charte, ya había anunciado antes del Gran Premio de Indonesia que no había una "fecha exacta" para su regreso, siendo el Gran Premio de Malasia (23-26 octubre) la próxima opción posible. "La cirugía de Jorge Martín se completó con éxito. Los tiempos de recuperación aún son inciertos; no podemos dar una fecha exacta para su regreso, pero la rehabilitación empezará lo antes posible", explicó entonces.