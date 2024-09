Jorge Martín: "Cuando parece que gano ventaja, cometo un error, pero estoy más centrado"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) lamentó este jueves su "error" en San Marino hace dos semanas cuando parecía que ganaba "ventaja" en la lucha por el título, aunque destacó estar "más centrado" y en una posición "muchísimo más ventajosa que la temporada pasada", como líder del Mundial.

"El campeonato vuelve un poquito más interesante, más apretado. Parece que gano un poquito de ventaja y luego cometo algún error, pero me siento más centrado cuando 'Pecco' está un poquito más cerca. Adopté una decisión errónea, pensaba que era la correcta en aquel momento y no lo fue", recordó el español en la rueda de prensa previa al Gran Premio de la Emilia-Romagna.

El madrileño decidió cambiar la moto de seco a mojado en el GP de San Marino hace dos semanas, un error que le obligó a volver a entrar y realizar otro cambio porque finalmente no hubo precipitaciones, cruzando la meta 15º. Una situación de la que "lo importante es aprender". "Como equipo, nos ha acercado aún más. Todo ocurre por algo y eso nos va a ayudar a ser más fuertes en el futuro", deseó.

"A lo mejor, cuando vea las gotas, voy a tratar de tirar de olfato, porque la última vez me falló", bromeó sobre la técnico de Francesco Bagnaia (Ducati) para decidir sobre las situaciones climatológicas. "En cualquier caso, hay que estar más preparado para cualquier circunstancia antes de la carrera y no tener que andar pensando demasiado una vez estás sobre la moto, porque a veces resulta bastante difícil", zanjó.

Pese a ese 15º puesto en San Marino, Martín defendió estar en una posición "muchísimo más ventajosa que la temporada pasada" a estas alturas. El de San Sebastián de los Reyes (312) posee siete puntos de ventaja sobre 'Pecco' (305), mientras el año pasado, con las mismas carreras en juego, iba 35 puntos por detrás. "Pero eso no es lo importante, lo importante es que siempre me muestro rápido, constante, y eso me hace sentirme contento", valoró.

"Obviamente, siempre hay margen de mejora y trataré de mantenerme centrado en mejorar, aprender, y creo que ahí residirá la clave. Estos tres van superfuerte y batirles no será fácil", auguró para la recta final de la temporada, cuando restan siete carreras para el final del Mundial.

Finalmente, el madrileño pidió "más respeto" a los pilotos en el podio, después de los pitos a Marc Márquez (Ducati) en San Marino. "Yo no estaba en el podio, con lo cual no me di cuenta. Pero, por mi parte, decir que nosotros damos el 100% sobre la pista y nos jugamos nuestra vida sobre la pista, este abucheo no tiene sentido", concluyó.