Jorge Martín: "He aprendido que no tienes que hacer más de lo que puedes, necesito recuperar confianza"

Archivo - El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia), en el GP de Catalunyaa 2025. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) reveló este jueves que aprendió en 2025 que "no tienes que hacer más de lo que puedes" y recordó que la marca de Noale le contrató "para ganar", mientras posaba junto a la RS-GP de la fábrica italiana, con la imagen de un león en su chasis negro como novedad, para retar a Ducati en 2026, aunque es consciente de que necesita "recuperar la confianza".

"Después de la última temporada, ha sido muy importante este descanso en invierno para estar listo para lo que viene en 2026. Estoy muy emocionado por empezar esta aventura, porque necesito volver", arrancó el de San Sebastián de los Reyes en la presentación oficial de la nueva Aprilia para la próxima temporada.

'Martinator' fue campeón en 2024 y el año pasado estuvo lejos de su mejor nivel por las lesiones, aunque aprendió "mucho" de este periodo. "Creo que mi equipo también está muy cerca de mí, porque aprendimos que tenemos que estar juntos para luchar contra todo lo que está pasando", agregó el madrileño, que también tuvo discusiones con Aprilia para abandonar el equipo, aunque finalmente cumplirá su contrato.

"Me encanta la nueva moto, creo que el león es el animal más representativo para nosotros en este momento", confesó al ver la nueva máquina de los italianos, con una imagen de un león en los costados del chasis. "No puedo ver un mejor momento para brillar de nuevo con este león, con este Aprilia. Somos un buen equipo y he sido contratado para ganar, así que eso es lo que intentaré hacer. Intentaré luchar hasta el final, podemos hacerlo", defendió.

Aunque advirtió de que necesitan "más tiempo" con la moto para entenderla, después de que la fábrica haya hecho "un trabajo increíble". "En Valencia ya funcionó muy bien, pero es muy importante confirmar eso en Malasia, en Tailandia, veremos. La moto es impresionante, completamente negra, y con el león, mucho mejor", analizó.

"Algo que aprendí en la temporada pasada es que no tienes que hacer más de lo que puedes. No quiero entrar en pánico, porque no es necesario. Algo malo puede suceder de nuevo, así que no es lo que queremos. Por supuesto, perdí muchas carreras la temporada pasada. Necesito recuperar la confianza. Necesito un poco de tiempo para hacerlo, así que intentaré ir de menos a más durante la temporada", concluyó.