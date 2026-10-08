Jorge Martín y el nuevo formato para 2027: "Es lo que hay, pero siento que ni nos preguntan"

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia), en el GP de Japón 2026. - Gigi Soldano / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) valoró este jueves el nuevo formato de fin de semana para 2027 y aseguró que "es lo que hay", aunque siente que no muestran "interés" hacia los pilotos ni los preguntan sobre estos "grandes cambios", al mismo tiempo que confesó que se siente "cada vez más rápido" y llega "en un gran momento" a Mandalika.

"Me siento confiado, no por los resultados, sino por las sensaciones que estoy teniendo. Cuando salgo con la moto, me siento cada vez más rápido. Parece que tenemos una solución para todos los problemas que tenía, y ya sabemos cuál es la solución y cuál es el problema. Estamos dando pasos adelante con la moto y con el equipo, y estamos llegando en un gran momento", celebró el madrileño en la rueda de prensa previa al GP de Indonesia.

'Martinator' enlaza dos segundos puestos en las dos últimas carreras, y ahora solo tiene dos puntos de renta como líder sobre Marc Márquez (Ducati). Ahora, llega a Mandalika, donde desde 2022 solo ha terminado en una ocasión el domingo y fue para llevarse la victoria, en 2024. "Nunca sabes lo que puede deparar MotoGP, es una carrera más, sin duda será importante, como siempre, sacar buenos puntos", analizó.

"Marco (Bezzecchi) fue superfuerte el año pasado, marcó la diferencia, pero también la moto estaba funcionando y cada año cambia la cosa, así que la verdad es que tampoco se puede batir a todo el mundo y ganarlo todo. Es mucho trabajo, será muy difícil estar luchando contra Marc y Marco y trataré de dar el máximo", agregó.

Además, valoró el formato que MotoGP estrenará en 2027, con una calificación para la carrera Sprint. "Sin duda, será bastante intenso, grandes cambios. Honestamente, es lo que es, trataremos de adaptarnos, tendremos que controlar un poquito más el riesgo, porque habrá muchas ocasiones de atacar y presión será más alta, pero también el riesgo. No me ha gustado lo de que quiten el 'warm-up'", comentó.

"Es lo que hay, no podemos hacer nada al respecto. No es que me guste o no el formato, es curioso y será interesante, pero es verdad que lo que siento es que ni siquiera nos preguntan. Estaría bien, al menos, que mostrasen interés desde la organización hacia los pilotos", criticó.