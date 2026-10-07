MotoGP introduce en 2027 un nuevo formato con parrillas independientes para Sprint y Gran Premio

Jorge Martín (Aprilia), Marc Márquez (Ducati) y Pedro Acosta (KTM), durante el esprint del GP de Japón en Motegi - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de Motociclismo implantará un nuevo formato de fin de semana a partir de la temporada 2027, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico, con la principal novedad de la celebración de dos sesiones de clasificación diferenciadas que establecerán parrillas de salida distintas para la carrera al esprint del sábado y la carrera principal del domingo.

La jornada del viernes arrancará con una primera sesión de entrenamientos libres (FP1) de 45 minutos y una segunda (FP2) de 30 minutos, la cual sustituye al anterior entrenamiento de práctica y no computará para el acceso a otras sesiones. El día concluirá con la nueva clasificación del Sprint, una tanda de 15 minutos en la que participarán todos los pilotos para determinar el orden de salida de la carrera corta del sábado por la tarde.

El sábado comenzará con un entrenamiento libre (FP3) de 20 minutos, previo a la clasificación del Gran Premio del domingo. Esta sesión mantendrá el formato de Q1 (15 minutos con todos los participantes) y Q2 (15 minutos con los doce mejores de la Q1). La actividad de la categoría reina sabatina culminará con la disputa de la carrera al Sprint, con la parrilla definida el viernes.

De cara al domingo, la programación alterará el orden de las categorías, disputándose primero las carreras de Moto3 y Moto2. Asimismo, el 'Warm Up' se eliminará para reubicar ese tiempo en pista justo antes de la carrera de MotoGP, abriendo el carril de boxes durante diez minutos para permitir múltiples vueltas de reconocimiento previo a la salida de la carrera en la categoría reina, configurada según la clasificación del sábado.

De este modo, el esquema del fin de semana de Gran Premio a partir de 2027 quedará estructurado de la siguiente manera: los viernes albergarán los entrenamientos FP1 (45 minutos), FP2 (30 minutos) y la clasificación para el esprint (15 minutos); los sábados se disputarán la FP3 (20 minutos), las dos tandas de clasificación para la carrera del domingo -Q1 (15 minutos para todos los pilotos) y Q2 (15 minutos para los doce mejores)- y la carrera al Sprint; mientras que los domingos se reservarán íntegramente para la disputa de las tres carreras en orden ascendente: Moto3, Moto2 y el Gran Premio de MotoGP.