Jorge Martín: "Voy a ir a un equipo donde verdaderamente me desean"

El piloto español Jorge Martín (Ducati), líder del Mundial de 2024 de MotoGP, dijo que en 2025 irá a "un lugar donde verdaderamente" le "desean" y donde "van a dar el 100%" por él, como parte del equipo oficial de Aprilia, al que llegará el próximo año tras anunciarse que el compañero del doble campeón del mundo Pecco Bagnaia será Marc Márquez.

"Creo que voy a ir a un lugar donde verdaderamente me desean, me siento deseado y van a dar el 100% por mí, y es muy importante", declaró Martín este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de los Países Bajos en Assen, en la que valoró su fichaje por Aprilia para el próximo año.

El madrileño confesó que está "muy concentrado y con la mente muy clara", centrado "solo en la competición" después de decidir su futuro. "En Mugello la verdad es que me costó, no solo a nivel mental, sino a nivel emocional. Me parecía complicado, aunque trataba de separarme del tema del futuro, era difícil", comentó.

Martín dejó claro que va a "seguir siendo muy profesional para finalizar la temporada de la mejor manera posible", y que desde la marca le han asegurado que seguirá contando con "el mismo material que hasta ahora". "Tengo confianza de que no va a haber ningún problema y podré pelearme en paridad de condiciones con estos dos", refiriéndose a sus rivales en el Mundial, Bagnaia y Marc Márquez.

"Me paga Ducati, compito para Ducati, y por el momento, hasta Valencia continuará siendo mi casa Ducati. Daré el 100% para intentar ganar", sentenció.

El de San Sebastián de los Reyes lamentó que la última carrera en Mugello fue "un fin de semana aciago lleno de cosas", aunque no era consciente del cambio de decisión de Ducati, que pensaba apostar por él en el equipo oficial para acompañar a Bagnaia, y finalmente acabó decantándose por Marc Márquez.

"Llegué a Mugello con ciertas ideas, con cierta información que fue cambiando muchísimo durante el fin de semana y en cuanto finalizo la carrera entendí que quizás no estaba tan claro, con lo cual tenía que tomar una decisión. Yo entendí que a veces en la vida las cosas no van como tú esperas o como deseas y sin duda fue un poco frustrante, no en Mugello sino después", señaló.

El madrileño confesó que "después de cuatro años de intentar llegar a la moto oficial", entendió que "no era la mejor decisión para Ducati, y que lo era Marc (Márquez)". "Tomé la mejor oportunidad que pude y creo que seré muchísimo más feliz en los próximos años y estaré en un equipo de fábrica, que era mi sueño", remarcó.

Para Martín "es difícil de explicar" el cambio de decisión de Ducati. "Yo hablé con Ducati después de Montmeló y todo parecía muy claro. La verdad es que no quería hablar durante el fin de semana de Mugello sobre mi futuro porque quería mantenerme concentrado, y el domingo por la tarde vi que no estaba tan clara la cosa. Así que tomé mi decisión", explicó.

"Quería dejar aclarado mi futuro en Mugello y así lo hice, pero sin duda alguien o algo llegó y me cambió la idea. Me sentí un poco frustrado porque llevaba mucho tiempo aspirando a llegar, y al final no llegó. Las cosas ocurren así, como tienen que ocurrir, y me siento contento de cómo han sucedido", señaló.

El de Prima Pramac Racing aclaró que en su decisión no tuvo influencia Aleix Espargaró. "Yo no quiero adoptar la decisión de mi vida en base a alguien. Sin duda, trato de recabar información y de entender hacia dónde me muevo para tomar una decisión, pero la decisión que adopté fue la que sentí de inmediato", relató.

"Luego empecé a pensar, 'voy a adoptar esta decisión en base al corazón y creo que me sentiré feliz ahí y cuando alguien es feliz, pues es rápido, por eso adopté esa decisión. Y también me ayudó el tema de los contratos porque compartimos manager con Aleix, pero la verdad es que la decisión dependió al 100% de mí", comentó.

El madrileño también dejó claro que su cara del domingo por la tarde tras perder la segunda posición en la última curva, era precisamente porque le habían adelantado en la última curva. "Tenéis que entender que yo acabo una carrera y me han adelantado hace tres minutos y estoy con un calentón del 1000, pero no tiene nada que ver con la decisión", le dijo a los periodistas.

El próximo piloto de Aprillia indicó que en ese momento tras la carrera de Mugello no sabía nada, y que se dio cuenta más tarde. "Mi manager Albert (Valera) me comunicó que había que mover ficha y eso hicimos", resaltó.

"En carrera es imposible estar ya pensando en el futuro. Estaba pensando en ese momento y nada, al principio cuando me informaron, costaba tanto que llegase ese momento que pensaba que nunca llegaría y cuando me dieron la noticia dije vale, pues un peso menos que me quitan encima", confesó.

Lamentó que al final "se estaba convirtiendo un poco en una obsesión y tenía que estar siempre demostrando para llegar ahí". "De esta forma creo que ya he demostrado todo lo que tengo que demostrar y ahora es solo correr para mí y para ser mejor piloto", aseveró.

"En Valencia tendremos tiempo de concentrarnos en ese proyecto y tratar de adaptarnos rápido y de ganar, pero ahora mismo queda muy lejos", señaló, al tiempo que destacó que este año, su moto en 2025 "ha sido súper competitiva". "En Austin, Maverick estaba a otro nivel, así que yo creo que el potencial es verdaderamente bueno, y entonces a ver qué tal se me dará esta moto", señaló.