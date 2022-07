Jorge Navarro: "No he tenido buenas sensaciones y cuando no tienes el 'feeling' es complicado apretar"

"Me considero un piloto agresivo, pero con la experiencia he aprendido a saber cuando se puede hacer algo y cuando no"

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto de Moto2 Jorge Navarro (Kalex) reconoció que en la primera parte de la temporada no ha tenido "buenas sensaciones" y que "cuando no tienes ese 'feeling' es complicado apretar", si bien cree que ha encontrado "el camino" para que todo salga como esperan tras el parón de verano, al mismo tiempo que confesó que su sueño "más realista" es ser campeón del mundo.

"Ha sido más difícil de lo que esperaba, me he pasado todo el invierno sin entrenar por una lesión, todo empezó patas arriba. Hicimos buenos resultados en las primeras carreras, desde Jerez hasta Assen hemos tenido un bache. No he tenido buenas sensaciones, y cuando no tienes ese 'feeling' es complicado apretar", afirmó Jorge Navarro en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por Stihl, patrocinador de su equipo FlexBox HP40 del Racing Pons.

Aún así, el piloto valenciano, undécimo en la clasificación de Moto2 y con un tercer puesto en Portimao como mejor resultado de la temporada, consideró que ha sido capaz de sumar "buenos puntos" en las diez carreras ya disputadas para "salvar los muebles".

"En Assen vi un poco la luz después de estas carreras complicadas. Tuve muy buenas sensaciones, me sentí súper competitivo. En una categoría como está, que todo va a la milésima, cuando te falta un segundo por vuelta estás más que muerto, explicó sobre el último GP, en el que finalizó en el puesto 12.

"EL 'FEELING' CON LA MOTO LO ES TODO, TE ESTÁS JUGANDO LA VIDA"

"El 'feeling' con la moto lo es todo, al final te estás jugando la vida, y cuando no estás convencido esas últimas décimas son complicadas de sacar", reconoció sobre su relación con la moto en la primera parte del año. "No es fácil, está todo muy apretado y no es fácil marcar la diferencia. Lo más positivo es que ya hemos encontrado el camino y con esto podemos estar confiados en que en la segunda parte de la temporada saldrán las cosas como esperamos", añadió.

El piloto, de 26 años, afronta la segunda parte de la temporada de su sexta campaña en Moto2, por lo que, aunque se considera "agresivo" a la hora de pilotar, ha adquirido la experiencia que le permite ser "más analítico" y "saber cuando se puede hacer algo y cuando no". "En el pasado he vivido esta falta de sensaciones y cuando me pasaba, muchas veces, acababa la moto en la grada", relató.

"Con el tiempo y la experiencia he sabido decir: 'venga, lo mejor hoy puede ser acabar noveno, vamos a luchar por ello como si fuera la victoria', sabiendo que esos puntos me servirán para la próxima carrera", manifestó sobre su evolución sobre la moto.

"HAY QUE ACEPTAR QUE CUANDO QUEDAS EL 14 TE QUIEREN LOS CUATRO DE SIEMPRE"

Así, en el curso en el que se cumplen 10 años de su debut en el Mundial -en la categoría de Moto3- insistió en que tiene el nivel para ser campeón del mundo, su "primer sueño" y el "más realista" por cumplir. "Si no es este año, espero que sea el que viene", auguró, antes de valorar un paso a la máxima categoría. "Ser piloto de MotoGP vendrá de la mano del primer sueño. Y para lograrlo, el primer peaje es recuperarme bien del tobillo", reconoció.

Y Navarro tiene que claro que para ser campeón del mundo "tienes que tener velocidad", que "viene con el talento", aunque también debes "trabajar duro". "El motociclismo tiene que ser tu vida", señaló. "También tienes que tener carácter ganador, nunca conformarte. Y luego hay algo muy importante que la gente no le da importancia, pero yo sí se la doy: estar donde toca y cuando toca. Esa combinación es la que hace que un piloto triunfe más que otro con talento similar", analizó como ingredientes para hacerse con el título.

Finalmente, abordó la importancia de tener salud mental para encarar la "presión" a la que están sometidos los pilotos. "Hay quien se vuelve loco", afirmó en tono distendido. "Cuando ganas te quiere todo el mundo y cuando quedas el 14 te quieren los cuatro que siempre te ha querido, aceptar eso es el primer paso para tener salud mental, porque muchas veces el resultado no depende solo de ti. Saber quien eres y de lo que eres capaz te hace brillar y las cosas te salen. Mentalmente, es importante mantenerse frío y saber reaccionar como hay que hacerlo", zanjó.