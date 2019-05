KTM, Canet y Arenas protagonizan el test de Moto2 y Moto3 en Jerez

Publicado 07/05/2019 20:16:48 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las motos del constructor austríaco KTM se convirtieron este martes en las protagonistas del test de Moto2 y Moto3 en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, posterior al Gran Premio de España y al test de MotoGP del lunes, con Arón Canet y Albert Arenas destacados en la categoría pequeña.

En la categoría intermedia, KTM dio un paso adelante y marcó la pauta en las tres sesiones celebradas. El sudafricano Brad Binder (KTM) trabajó con dos motos distintas, mientras que su compañero, el español Jorge Martín, también testeó diferentes configuraciones. Mientras, el italiano Marco Bezzecchi (KTM) puso a prueba un nuevo basculante; además, algunas motos KTM utilizó un nuevo cuadro.

Mientras, el austriaco Remy Gardner (Kalex), que sufrió una conmoción y una lesión de clavícula en su caída en la primera vuelta de la carrera del domingo, fue uno de los ausentes este martes, en el que el italiano Mattia Pasini volvió a rodar con una Kalex, un día después de anunciarse su incorporación a Petronas Sprinta Racing para sustituir al lesionado Khairul Idham Pawi.

En la jornada, Xavi Vierge (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se fue dos veces al suelo, aunque sin consecuencias, y pudo rodar 59 vueltas. Mientras, su compañero Àlex Márquez, al que su caída del domingo le provocó un pequeño arrancamiento óseo en el dedo índice de la mano izquierda, trabajó en la geometría de la moto, con piezas nuevas tanto para el tren delantero como para el trasero, y con los mapas de motor en las primeras dos tandas, mientras que en la tercera probó un nuevo neumático trasero que Dunlop había preparado para este test.

"Tenía muchas ganas de volver a subirme a la moto para sacarme la espinita de la carrera del domingo. Lo he hecho y he disfrutado. Hemos probado bastantes cosas, algunas positivas y otras no tanto, pero lo importante es que ha quedado todo muy claro, lo que funcionaba y lo que no. Vamos sumando vueltas, sumando quilómetros y cada vez entendemos más detalles que pueden marcar diferencias. Ha sido un día productivo así que me voy muy contento y con ganas de Le Mans", indicó el de Cervera.

En Moto3, Albert Arenas (KTM), quinto en Jerez y que se perdió el Gran Premio de Argentina y el de Las Américas por un grave accidente de bicicleta, trabajó en los reglajes de las motos. Mientras, Arón Canet (KTM), cuarto el domingo y líder de la categoría pequeña, testeó nuevas piezas de la horquilla delantera.