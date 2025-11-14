El líder Moreira empieza mal y González se ilusiona con el título de Moto2 en Valencia

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Manuel González (Kalex) ha quedado en décima posición en la Práctica de Moto2 del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita de un Mundial de motociclismo en la que la categoría media todavía está en juego, con un líder Diogo Moreira que se quedó fuera de la Q2 al ser decimonoveno, mientras que en MotoGP el más rápido fue el español Pedro Acosta (KTM) y en Moto3 lideró la jornada el también español David Almansa (Honda).

Sin duda, el gran foco de atención de este cierre de campeonato es saber quién será el nuevo campeón del mundo de Moto2. Y, en este sentido, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste se dio todo de cara para poner más emoción al fin de semana y pensar que el español González tiene opciones de luchar por el título, aunque para ello está obligado a ganar y a esperar que Moreira siga teniendo problemas en Cheste.

La categoría intermedia encara su última prueba de la temporada con la tensión del título y la sesión de Práctica dejó este viernes claras señales de batalla. De momento, el español Daniel Holgado se hizo con el mejor tiempo al rodar en 1:32.408, estableciendo un registro que marcó el ritmo del 'Top 14' que accede directamente a la Q2. Entre sus perseguidores se situaron el británico Jake Dixon y el español Dani Muñoz, segundo y tercero respectivamente.

Justo por detrás, el español Izan Guevara completó una sólida actuación con la cuarta plaza, seguido por su compatriota Alex Escrig y por el australiano Senna Agius y el italiano Celestino Vietti, que superó al belga Barry Baltus en la octava plaza. Las últimas de acceso directo a la Q2 recayeron sobre el italiano Tony Arbolino, el aspirante al título Manuel González, el neerlandés Collin Veijer y el español Sergio García Dols.

En contraste con esos nombres, el líder del campeonato Diogo Moreira sufrió una auténtica jornada para olvidar al terminar esta Práctica en decimonovena posición, fuera del 'Top 14', lo que le obliga a pasar por la repesca del Q1 y deja completamente abierto el título. El escenario más morboso está servido: González tiene opciones reales pero necesita que Moreira permanezca en la dificultad, mientras que los demás acechan para colarse en la lucha.

Mientras, en la categoría reina de MotoGP, la sesión de viernes arrojó un panorama competitivo e interesante a pesar de estar más centrada en la preparación que en el campeonato en sí. Pedro Acosta (KTM) logró el mejor crono con 1:29.240, superando por apenas 53 milésimas al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que pese a una caída temprana acabó segundo. En tercer lugar apareció el italiano Franco Morbidelli (Ducati) confirmando que está a tono para el fin de temporada.

Completaron el 'Top 5' el español Álex Márquez (Ducati) y el japonés Ai Ogura (Aprilia) en una muestra de frescura en la categoría. También destacaron en el 'Top 10' figuras como Fermín Aldeguer (Ducati), Joan Mir (Honda) y Fabio Quartararo (Yamaha), este último con caída incluida pero con ganas de pelea.

Por detrás quedaron pilotos de alto perfil que deberán pasar por la Q1, entre ellos Brad Binder (KTM), Raúl Fernández (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati) y Maverick Viñales (KTM). Una Práctica que refleja igualdad en lo alto y la necesidad, para algunos pilotos y equipos, de afinar detalles antes de la Q2.

En la categoría pequeña de Moto3 el español David Almansa (Leopard Racing) brilló en la sesión del viernes al marcar el mejor tiempo de la jornada con 1:37.333, batiendo de forma clara el récord previo del circuito. Su compañero de equipo Adrián Fernández cerró un 1-2 para Leopard al quedarse a tres décimas. Tras ellos apareció Valentín Perrone (KTM) en tercer lugar y completaron el 'Top 5' Guido Pini y Taiyo Furusato.