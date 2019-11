Lorenzo: "Ganar ya no es posible y no encuentro la motivación"

Publicado 14/11/2019 16:29:29 CET

"Tras la caída en Assen me pregunté si valía la pena, con todo lo ganado, seguir sufriendo"

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Lorenzo (Repsol Honda) anunció este jueves que se retira del motociclismo, después del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo, y aseguró que el motivo principal es la "falta de motivación" y el no poder ganar a corto plazo, dejando claro su sentimiento de haber fallado a Honda.

"Siempre he creído que hay cuatro días que son importantes para la vida de un piloto. Cuando debutas en el Mundial, cuando ganas tu primera carrera, cuando ganas tu primer Mundial, algo que no todos pueden conseguir y que yo y muchos hemos conseguido, y el cuarto es cuando anuncias tu retirada. Este día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que este domingo será mi última carrera en MotoGP", señaló Lorenzo en una rueda de prensa extraordinaria y convocada este mismo jueves.

Un anuncio que llega tras darse cuenta de que ya no puede, a corto plazo, luchar por una victoria que le es totalmente necesaria por su "perfeccionismo". "Me encanta pilotar, la competición, este deporte, pero por encima de todo me encanta ganar y me di cuenta de que esto ya no era posible, por lo menos a corto plazo con Honda. Así que en esta fase de mi carrera era imposible mantener una motivación que ya no tengo", explicó.

El balear cree que esta "es la mejor decisión" tanto para él como para el Repsol Honda. "Porque Honda y Lorenzo no pueden luchar solo por entrar en los puntos, aunque podíamos acabar luchando por podios. Honda y yo somos ganadores y siempre necesitamos luchar para ganar", añadió en este sentido.

Lorenzo tomó la decisión de poner fin a su carrera después del último Gran Premio, en Malasia. No obstante, venía reflexionado sobre esta posibilidad desde su dura caída en el Gran Premio de los Países Bajos, cuando sufrió una lesión cervical durante los entrenamientos que le dejó fuera de cuatro carreras.

"HE DEFRAUDADO A ALBERTO PUIG Y A HONDA"

"Después de esa caída, la posibilidad de retirarme me surgió, pero no quería tomar una decisión precipitada, quería reflexionar al máximo. Quería intentarlo otra vez y por esa razón quería ir a la gira de Asia para ver si era capaz de recuperar de nuevo la motivación. Me empecé a sentir mejor, pero no encontré la motivación y después del GP de Malasia decidí retirarme y se lo comuniqué a Alberto Puig", desveló.

Por ello, se disculpó con su equipo y con su 'Team Manager'. "Lo siento mucho por Honda, especialmente por Alberto, que ha sido el que me ha ofrecido esta oportunidad. Recuerdo muy bien aquel día en los test de Montmeló, en una de las primeras reuniones que tuve con él, y empezamos a hablar de mi paso a Honda y le dije que no cometía un error, que no lo lamentaría. Pero le he defraudado a él y a Honda", se sinceró.

El pentacampeón del mundo, que aseguró sentirse "afortunado" por haber tenido la carrera que ha tenido, agradeció a todos sus equipos, a su familia y a los que le han permitido llevar a cabo su sueño, y recordó sus grandes triunfos, como el Gran Premio de Malasia 2010 que le dio el primer Mundial de MotoGP, el primer título de 250cc en 2006 o el último título de su carrera, en MotoGP, en Valencia 2015.

El mallorquín, quizá agotado y sin entereza para seguir afrontando un deporte que le ha requerido mucha dedicación, quiere pensar ahora en unas largas vacaciones invernales en un lugar "de sol y playa". Tras casi 20 años de piloto profesional, tiene claro que entre sus recuerdos destacarán los nueve "maravillosos, probablemente los mejores" en Yamaha, con tres títulos de MotoGP incluidos, cuando sí tenía plena motivación y convicción.

"Después, sentí que necesitaba un cambio si quería seguir con mi compromiso pleno. Decidí pasarme a Ducati, me dio un gran impulso, a pesar de que los resultados fueron muy malos. Usé la motivación extra para no rendirme y seguir luchando hasta la maravillosa victoria en Mugello", comentó de su paso a la marca de Borgo Panigale.

Una motivación que logró alargar para este último año gracias a su fichaje por Honda, "otro impulso adicional". "Logré el sueño de todo piloto, que es convertirse en piloto de HRC para Repsol Honda. Pero llegaron las lesiones muy pronto y jugaron un papel importante en mi rendimiento y resultados", lamentó.

SERÁ LA SIGUIENTE 'MOTOGP LEGEND'

Por su parte, el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, le agradeció su compromiso. "Muchísimas gracias Jorge por todo lo que has hecho para mostrar la valía de nuestro campeonato. Es un día duro, pero sé que Jorge está feliz ahora. Ha tenido un desempeño increíble estos años, conseguir cinco títulos mundiales es algo muy difícil de lograr", destacó.

Además, anunció que Lorenzo formará parte del selecto club de los 'MotoGP Legends', los pilotos más destacados de la historia del motociclismo. "Ha tenido una carrera increíble, ha pilotado con los mejores de la historia en mi opinión. En cuanto conocí la decisión de Jorge, estuvimos hablando FIM y Dorna y puedo anunciar que se convertirá en 'MotoGP Legend' en el siguiente GP España en Jerez", confirmó.