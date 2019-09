Lorenzo: "Llamé a Puig para reafirmar mi compromiso con Honda"

Publicado 22/08/2019 19:29:54 CET

"Hemos atravesado dificultades hasta ahora, pero me gustaría obtener resultados con esta moto"

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha asegurado este jueves que él nunca estuvo detrás de los rumores que le situaban el año que viene en Ducati, en el equipo satélite del Pramac Racing, durante el proceso de recuperación de su lesión vertebral que le hizo pensarse su futuro aunque, una vez recuperado, tiene claro que su "compromiso" con Honda es firme.

"Ahora sé que esta lesión no me va a crear problemas de salud en el futuro, tras la lesión contacté con Alberto Puig y Honda y les dije que quería prestar mi compromiso pleno a este reto. Hubo muchos rumores al respecto (su marcha a Pramac Ducati), aunque yo no estaba ahí", se sinceró el piloto en rueda de prensa.

Además, quiso dejar claro que no movió hilos para regresar a Ducati. "Nunca hice una manifestación en este sentido, sabía que tenía contrato con Honda. Como la situación se enrareció y aumentaron los rumores, decidí llamar personalmente a Alberto para reafirmar mi compromiso con Honda", reiteró.

Un compromiso de dos años, hasta el final de 2020, sin mirar a los resultados. "Claro, ¿por qué no? Tengo un contrato de dos años, hemos atravesado dificultades hasta ahora pero he firmado un contrato de dos años y me gustaría obtener resultados con esta moto igual que he hecho con el resto de motos con las que he corrido en 17 años", argumentó.

Lorenzo explicó que tuvo dudas sobre el futuro de su carrera deportiva cuando, en las dos primeras semanas de recuperación, el dolor en las vértebras era fuerte y veía que no se recuperaba rápido. "La caída de Montmeló fue la que creó el problema en Assen porque no estaba del todo curado. Una lesión en la espalda es muy seria y empecé a tener dudas sobre mi vida y mi carrera, es del todo humano", se sinceró.

"Cuando estuve más recuperado, las dudas empezaron a despejarse sobre el reto que decidí acometer hace un año y empecé a estar comprometido de nuevo con ser competitivo con esta moto de Honda y de ganar con ellos como mínima alguna carrera. Ser capaz de ganar con este tipo de moto me llena de ilusión", manifestó en este sentido.

No obstante, para poder ganar con Honda, cree que necesita "una combinación de elementos", como cambiar su estilo de pilotaje y aportar las indicaciones adecuadas a los ingenieros para cambiar la moto. "Voy a comenzar un poco de cero, esta lesión no ayuda, pero podía haber ido peor y hay que pensar en positivo e ir paso a paso e ir mejorando, vendrán cosas buenos en el futuro si somos pacientes", alegó.

CON GANAS DE VOLVER A CORRER

De momento, tras perderse cuatro carreras, el balear regresa a la acción en Silverstone. "Sí, estoy feliz de regresar por fin después de tanto tiempo, demasiado tiempo. Nunca había estado tanto tiempo fuera de la competición en estos 17 años que llevo, pero aquí estoy de vuelta. Ha sido muy difícil, las dos primeras semanas eran difíciles porque no me recuperaba suficientemente rápido", apeló.

"Después la velocidad repuntó y pude empezar a hacer entrenamiento físico, en la piscina y con pesas, con cierto dolor después por la noche. Pero el dolor se iba reduciendo, y ya era momento de volver de nuevo a la moto porque puedes perder demasiado ritmo si estás mucho tiempo fuera de la competición", señaló como principal motivo de su regreso.

Y es que todavía tiene dolor en la zona lesionada. "Mi lesión necesita tres meses técnicamente para recuperarse por completo, he cumplido dos meses desde el accidente y aún tengo dolor, el edema en la vértebra que se me lesionó sigue ahí. Aún tengo un poco de dolor pero soy capaz de pilotar y de afrontar todo el fin de semana completo", señaló.

"No me encuentro para luchar por la victoria o los cinco primeros, pero espero ser capaz por fin de tener ese buen rendimiento que empecé a mostrar antes de la caída en Montmeló", concluyó el piloto español.