Lorenzo: "Rodaba demasiado inclinado sobre los 'pianos' y no he podido evitar la caída"

Publicado 17/05/2019 18:42:12 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha admitido que este viernes "estaba rodando demasiado inclinado sobre los 'pianos'", durante las primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia en la categoría de MotoGP, y que por ello "no" ha podido "evitar la caída".

"El inicio de hoy, con la caída de esta mañana, no ha sido el ideal. Estaba rodando demasiado inclinado sobre los 'pianos' y no he podido evitarla. Hemos vuelto con más fuerza y en el FP2 hemos hecho un cambio en la moto que me ha permitido sentirme mucho más cómodo en la entrada de la curva", dijo Lorenzo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Me ha ayudado mucho y seguiremos probando pequeñas cosas para ganar cada vez más confianza. Parece que las condiciones meteorológicas pueden cambiar para mañana, pero hoy ha sido positivo", concluyó desde Le Mans el piloto de Palma de Mallorca.