Lorenzo: "Todo lo que vino después del título de 2010 ha sido un extra"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) remarcó que ya ha cumplido sus "mayores retos" en su carrera deportiva, sobre todo tras ganar por primera vez el Mundial de la categoría de MotoGP en 2010, que hizo que a partir de ahí todo haya sido "un extra"

"Mis mayores retos ya los he cumplido. Vengo de una isla y a nivel deportivo era complicado salir a la península, pocos mallorquines llegaron antes que yo para ganar carreras o hacer podios. Yo lo conseguí y poco a poco fui alcanzando retos. Después de ganar mi primer título de MotoGP en 2010, todo lo que viniese después era ya un extra porque no se podía conseguir algo más importante", aseguró Lorenzo este miércoles en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado.

Ahora, se prepara para afrontar un nuevo campeonato, que empezará "cerca del cien por cien" en Catar después de su inoportuna lesión en la muñeca. "Estoy bastante bien dada la lesión que es. La de escafoides es bastante común en los pilotos, no tanto como la clavícula, que me la ha dañado siete u ocho veces. Fue una caída muy tonta y me asusté bastante porque hay mucho miedo con el escafoides porque le llega poca sangre y tarda mucho en curarse, por eso me operé", indicó.

Tras perderse los test de Sepang por esta lesión, pudo correr hace unos días en los de Catar. "Los entrenamientos fueron bastante bien. Empecé con muchas dificultades porque estaba muy tenso y oxidado, pero la lesión fue mejorando y el último día pude ir bastante rápido", admitió.

De todos modos, el pentacampeón del mundo no olvida que ha sufrido "un pequeño calvario de meses" desde que se luxase el dedo en el Gran Premio de Aragón y luego saliese "volando" por culpa de un fallo del motor de la Ducati y se hiciese una "pequeña lesión en el ligamento". "Llevo cuatro o cinco meses sin poder entrenar. Cardiovascularmente estoy muy bien, pero muscularmente estoy muy 'verde' y me queda coger ritmo para llevar una MotoGP", advirtió.

Pero el mallorquín ya ha vivido situaciones similares, por ejemplo el año de su primer título cuando se rompió otro hueco de la mano y llegó a Catar "mermado" y terminó "segundo". "Luego fue el campeonato perfecto, estuvo en todas las carreras en el podio menos en dos", recordó.

De los test, reconoció que estaban "muy contentos con el trabajo de Honda en el motor". "Es uno de los puntos débiles que tenían, sobre todo con Ducati y parece que ahora estamos a la par. Tener más potencia genera ahora otros problemas que debemos resolver poco a poco", admitió el balear, que no le dio demasiada importancia que Maverick Viñales (Yamaha) fuese el más rápido. "Demostró velocidad pura a una vuelta, pero las carreras son otra cosa", advirtió.

En este sentido, Lorenzo cree que por "nivel de igualdad y competitividad" que existe en el campeonato "es difícil marcar un favorito" al título. "No puedes tener estabilidad en los resultados como antes. Ahora ganas una con cinco segundos de ventaja y en la siguiente, si te descuidas, terminas décimo porque depende del circuito. Hay que estar siempre muy pendiente de los rivales y cada décima cuenta muchísimo", comentó.

"Hay varios pilotos que tienen posibilidades de ganar el campeonato. Suzuki ha dado un paso adelante, Ducati también, pero cada año es diferente y hay seis o siete con potencial real de ser campeones", añadió al respecto el piloto español.

A nivel personal, ironizó con que lleva escuchando "hace 10-15 años" que ha "cambiado". "Todo el mundo cambia, pero no el núcleo principal de uno. Cambias por experiencias, unos más que otros porque tienen más curiosidad por aprender y mejorar, y yo siempre he tenido esa inquietud por mejorar mis defectos, que es algo que no pude practicar de pequeño. Me preocupa ser una persona más completa", comentó.

"La mayoría de los pilotos del Mundial tenemos dos personalidades, la del circuito y la de con la familia y los amigos. En las carreras quieres quedar delante de todos y quitarle al otro lo que tiene y esconder tus secretos que les puedan dar beneficio a ellos. La gente que no es competitiva no lo entiende desde fuera", apuntó el balear.

En este sentido, Lorenzo tiró de ejemplos de otros pilotos. "Doohan ahora sonríe siempre y no tiene ni una pizca de la malicia competitiva que se tiene cuando eres piloto. Yo soy buen amigo de Max (Biaggi) y la gente que siempre ha trabajado con él dice que era extremadamente maniático técnicamente. Algunos no hablan bien de él y ahora es muy calmado y amable", detalló.

Por otro lado, el piloto del Repsol Honda no criticó que algunos pilotos suban a MotoGP sin apenas coger experiencia o ser campeones del mundo en Moto3 o Moto2. "Depende. Entiendo que es demasiado prematuro dar un salto tan grande sin títulos en las categorías inferiores, pero este es un mundo difícil y si no coges una buena oportunidad quizá cambien las cosas por lesiones y la pierdan. MotoGP es la categoría más importante a nivel mediático", sentenció.

Lorenzo compartió mesa con el CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, al que calificó de "persona muy cercana con los pilotos". "Cuando tenemos cualquier pequeño problema o duda, no tenemos miedo a decírselo para que nos intente ayudar dentro de esas posibilidades y eso nos hace estar muy tranquilos", confesó.