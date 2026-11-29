Manu González - Noushad Variyattiyakkal / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Manu González (Kalex) ha asegurado que estaba "200% convencido de que hoy era el día" de coronarse campeón del mundo, como así ha sido, en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en el que certificó su título al quedar quinto y aventajar en 2,5 puntos en la clasificación general al balear Izan Guevara (Boscoscuro).

"Conseguir este objetivo es increíble. Convertirse en campeón de Moto2 es increíble. No puedo hablar mucho, porque quería expresar todo lo que siento, pero no soy capaz, lo siento por todos los fans, pero ha sido tan duro...", confesó tras la carrera en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

El madrileño, que fue quinto por detrás de su rival por el campeonato, Izan Guevara, explicó que a pesar de todo, incluso saliendo décimo en parrilla, siempre creyó en sus posibilidades. "Siempre creí en mí, mucho más que nunca. Estaba en la parrilla y estaba 200% convencido de que hoy era el día. Estaba preparado para ello", confesó.

"Muchas gracias a todo el equipo, porque ha mejorado muchísimo, y gracias por toda la temporada. No me lo creo. Tengo que descansar un poco, porque la verdad es que me he cansado más después de la bandera cuadros que toda la carrera. Es increíble. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el año que viene", finalizó.