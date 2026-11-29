Marc Márquez - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha puesto fin a su trayectoria con un segundo puesto este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vigésima segunda y última cita del Mundial de motociclismo, en la que Raúl Fernández (Aprilia) se ha llevado la victoria y en la que Pedro Acosta (KTM) ha completado el podio.

"Casi ganamos. Os agradezco todo el apoyo. La moto la voy a echar de menos, sí, pero siempre la podré usar. Esto, ya no lo podré vivir. Así que muchas gracias", se dirigió Márquez a los aficionados, tras completar su última carrera ataviado con moto y casco dorados. El colofón a una temporada espectacular en la que ha conseguido remontar 102 puntos.

En la despedida del octocampeón de MotoGP y diez veces campeón del mundo, Aprilia selló su título de constructores gracias al triunfo de Raúl Fernández, que lideró un podio que completó la KTM de Pedro Acosta, que el año que viene estará en Ducati. Además del de Cervera, también decían adiós al Mundial hombres como Alex Rins y el australiano Jack Miller, que también fueron homenajeados por la afición.

No se lo quiso perder nadie, ni siquiera Giacomo Agostini, el hombre al que Marc consiguió igualar la semana pasada con ocho títulos en la categoría reina del motociclismo. Una emotiva jornada que también trajo consigo la celebración del título de Moto2 para el español Manu González (Kalex), con solo 2,5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara (Boscoscuro), y la despedida del Mundial de Michelin, que será sustituido por Pirelli en 2027.

Era su última carrera, y a pesar de la emoción acumulada no desperdició la ocasión de ponerse líder nada más apagarse los semáforos, aunque cedió terreno en un primer momento ante Bezzecchi y Martín. No pudo verlo en directo su hermano Alex, el gran ausente en la despedida del diez veces campeón al sufrir un broncoespasmo severo.

En el tercer giro, Raúl Fernández consiguió superar a la moto dorada para situarse en cabeza de carrera, y empezaba a abrir hueco. Bezzecchi, unas vueltas después, también conseguía superar al de Cervera, aunque este se revolvió para recuperar el puesto y mantener sus opciones de reinar en su última cita.

Pocos movimientos en una prueba que sirvió para que los aficionados presentes en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste viesen por última vez en acción al octocampeón de MotoGP, que consiguió asentarse en la segunda posición mientras, mínimamente, se acercaba a Fernández, aunque no fue suficiente. "Ha acabado sano y salvo, como yo quería", señalaba su madre, Roser Alentà, después de que su hijo viese la bandera a cuadros.

Por su parte, Jorge Martín (Aprilia) terminó quinto; Fermín Aldeguer (Ducati) completó la prueba séptimo; Joan Mir (Honda) fue décimo, por delante de Pol Espargaró (KTM); Alex Rins (Yamaha), acabó decimoctavo; y Augusto Fernández (Yamaha), decimonoveno. Iker Lecuona (Ducati) no consiguió terminar.