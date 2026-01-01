Marc Márquez aspira en 2026 a seguir dominando MotoGP y superar a Valentino Rossi

Archivo - El piloto español de MotoGP Marc Márquez celebra la victoria en el GP de Alemania 2025 - Robert Michael/dpa - Archivo

BARCELONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez afronta el año 2026 cargado de ilusión y con la mochila llena todavía de la energía que obtuvo al ganar su séptimo mundial de MotoGP en Japón, de forma matemática y con holgura, tras un año brillante en el que el de Cervera (Lleida) dejó atrás el calvario de lesiones y de problemas con Honda para, recién aterrizado al equipo oficial de Ducati previo paso por el satélite de Gresini, encumbrarse en MotoGP.

Y en 2026, un año que empezará recuperándose de la intervención en su omóplato derecho que le impidió cerrar el Mundial 2025 en la pista, quiere demostrar que, con salud, a sus 32 años --cumplirá 33 el 17 de febrero-- todavía tiene gas como para combatir a los más jóvenes y buscar su octavo título en la categoría reina, que sería el décimo en total sumados a los que tiene en Moto3 y Moto2.

A ello aspira la 'hormiga 93', convertida de nuevo en número 1 del mundo. Su vuelta al ruedo, su entrar de nuevo en meta como flamante campeón del mundo, no ha sido fácil porque ha tenido que dejar atrás casi tres años de lesiones y recaídas, de conducir sin estar a pleno rendimiento una Honda complicada y áspera como pocas. Optó, con sabiduría y sin complejos, por dar un paso al lado y subirse a la Ducati 'B' de Gresini.

Junto a su hermano Álex Márquez firmaron un gran año en la escudería satélite de Ducati y ello y su apuesta firme por el 'Rojo' le valieron para coger la otra moto del equipo oficial. Y, en 2025, demostró que sigue siendo rápido y fiable, anulando a su compañero y doble campeón del mundo de MotoGP Francesco 'Pecco' Bagnaia hasta provocar un gran bajón en su compañero de box. Pero es que 'MM93' no tuvo rival en ningún lado en el 'paddock' de 2025.

Cuando Marc Márquez sonríe, que es muy a menudo, el resto pueden empezar a temblar. Le cogió el gusto a la Desmosedici GP23 vestido de azul, volvió a divertirse en pista y, ya como piloto oficial y con la Desmosedici GP25 bajo sus piernas, su despegue fue brutal. El mejor regreso posible para sumar su noveno título mundial, el séptimo en la máxima categoría, y empezar a comerse a un mito.

Porque sí, Valentino Rossi, el gran 'Dottore' de MotoGP, conquistó 7 títulos en la categoría reina, uno en 500cc y seis en la era actual. Pero Marc Márquez, todavía sintiéndose joven y ya lejos de ser aquel niño que idolatraba a quien después le apartó de la pista de malas maneras en Malasia, en 2015, cuando empezó a molestar al veterano piloto italiano, sin duda es también uno de los mejores de la historia y quiere superarle.

Márquez igualó en 2025 los números de Rossi y ahora, si puede dar cabida a un nuevo título en su ya brillante palmarés, le dejará atrás. Le superaría en Mundiales totales, logrando ese décimo título tan ansiado y no encontrado por 'VR46', y en títulos de la máxima categoría, pues en caso de revalidarlo el catalán alcanzaría al también italiano Giacomo Agostini (15 títulos en total) como únicos poseedores de ocho coronas de la categoría reina. Y, en el universo MotoGP, Marc Márquez sería el gran dominador.