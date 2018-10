Marc Márquez: "Dimos un paso adelante en la segunda sesión"

Publicado 26/10/2018 11:25:20 CET

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró satisfecho tras los entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Australia pese a haber finalizado con el séptimo mejor tiempo porque dieron "un paso adelante en la segunda sesión" y porque creen que van "en la buena dirección".

"Quizás no hemos empezado muy bien en cuanto a las sensaciones con la moto y el neumático delantero; y he tenido una caída bastante inesperada. De todos modos, creo que hemos dado un buen paso adelante en la segunda sesión, así que estamos contentos con el trabajo hecho, incluso si estamos en séptima posición", comentó Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera realizó "algunos cambios en la moto y completado una especie de simulacro de carrera, intentando entender mejor las sensaciones". "Creo que vamos en la buena dirección, aunque todavía tenemos trabajo que hacer. Todos hemos marcado unos tiempos muy similares y no está claro todavía dónde está cada uno, así que veremos mañana cómo va, pero evidentemente daremos nuestro cien por cien", sentenció.

Por su parte, su compañero de equipo Dani Pedrosa, que terminó decimotercero, reconoció que por la mañana no tuvo "malas sensaciones" , pero que todo cambió en la segunda cuando "tampoco eran perfectas". "No giraba demasiado y no tenía mucha confianza con el neumático de delante. Hemos probado tanto el compuesto blando como el medio. Mañana sábado veremos, debemos seguir trabajando", indicó.

Además, al igual que Márquez, el de Castellar del Vallés también se fue al suelo tras perder "la adherencia del tren delantero, utilizando el mismo neumático y sin haber hecho ningún cambio especial en la moto".