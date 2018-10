Marc Márquez: "El domingo las cosas volverán a estar muy ajustadas"

Publicado 13/07/2018 18:03:27 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) espera que todo vuelva a estar "muy ajustado" en la carrera del domingo del Gran Premio de Alemania después de comprobar en los libres de este viernes que sus rivales "están más cerca que el año pasado"

"Ha sido un buen primer día, aunque en comparación con el año pasado, nuestros rivales están más cerca. El fin de semana será totalmente en seco, así que el domingo las cosas volverán a estar muy ajustadas", comentó Márquez, quinto más rápido tras los primeros libres, en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera cree que empezaron "muy bien" la preparación del Gran Premio. "He podido mantener un buen ritmo tanto por la mañana, con el neumático blando, como por la tarde, con el duro, y eso es positivo", apuntó.

"El sábado intentaremos dar otro pequeño paso con la puesta a punto, porque todavía no consigo hacer derrapar la moto como quiero, y eso es importante en esta pista. El agarre no es el mejor y parece que el neumático se degrada bastante, así que intentaremos gestionar bien este aspecto", sentenció el ilerdense.

Por su parte, su compañero Dani Pedrosa, que sólo pudo ser el vigésimo mejor crono del viernes, lamentó que pese a que "los tiempos han sido muy rápidos desde el principio" no había tenido "buenas sensaciones" para seguir al resto.

"He sufrido con la configuración de la horquilla delantera y no podía ser lo bastante rápido en las curvas. No hemos logrado dar un paso adelante en las dos sesiones, así que tendremos que intentar algo distinto con la puesta a punto del sábado", añadió el catalán.