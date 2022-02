Marc Márquez: "Estoy con ganas de volver a la cima, que es donde me sentía más cómodo"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció este miércoles que tiene "ganas de volver a la cima", donde siempre se ha sentido "más cómodo", aunque admitió que no es el favorito para ganar el Mundial esta temporada por su "bastante inactividad" durante los dos últimos años.

"Me gustaría llegar mejor, pero vengo de dos años difíciles, con tres operaciones de por medio y una lesión en la vista que me ha hecho ver el lado más oscuro del deporte, pero estoy con ganas de empezar la temporada y superar los obstáculos que me he ido encontrando estos dos años y volver a la cima que es donde me sentía cómodo", señaló Márquez antes de asistir a la 'premiere' de la docuserie Amazon Exclusive 'MotoGP Unlimited' en el Teatro Capitol.

El piloto español empezará la temporada "más relajado", tras dos años "difíciles con bastante inactividad". "Sé que no soy el favorito, pero el objetivo es intentar luchar por el campeonato, volver a encontrar las sensaciones que tenía antes y en ello estamos. La presión deportiva es buena, es fácil de aceptar. Ahora vuelvo a sonreír y veo la luz a final del túnel, y esto me hace tener menos presión, me hace volver a disfrutar encima de la moto que es lo que busco", expresó.

"Antes tenía un concepto diferente de este deporte, antes para mí era todo o nada. Ahora he visto que hay puntos intermedios, con la edad vas madurando, y he visto que cuerpo hay uno, y si lo cuidas carreras habrá muchas. Tengo que salir del bache y eso significa trabajar, volver a intentarlo y en ello estamos. Toca trabajar más que nunca, como una hormiguita, paciencia y poco a poco a ver si podemos volver a lo más alto", explicó.

Finalmente, Márquez valoró positivamente los test de pretemporada. "He podido hacer una pretemporada medio normal, porque físicamente empecé a entrenar muy tarde. He podido trabajar técnicamente con el equipo para adaptar la moto a mi estilo de pilotaje. A ver si empezamos con buen pie la temporada, aunque nos costará arrancar. Espero que pronto lleguemos a la buena dinámica", concluyó.