Marc Márquez: "Lo he dado todo, ha sido una sensación dulce sobre la moto"

Publicado 01/04/2019 0:12:17 CET

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) calificó de "día perfecto" este domingo por su victoria aplastante en el Gran Premio de Argentina, donde dio "todo" para lograr una renta que le permitió buscar el triunfo con "una sensación muy dulce sobre la moto".

"Hoy ha sido un día perfecto. He estado muy concentrado todo el fin de semana, desde el FP1, y todo ha funcionado bien, salvo una pequeña dificultad que tuvimos en el FP4", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo después de ganar y ponerse líder del Mundial.

El vigente campeón se puso al frente desde la salida y no encontró rival en su triunfo en Termas. "Pero seguimos empujando y en la carrera sabía que mi punto fuerte eran las primeras cinco vueltas. Lo he dado todo e iba viendo la diferencia: un segundo, dos segundos, tres segundos y entonces he estabilizado mi ritmo y he tirado un poco menos", afirmó.

Márquez, que se pone líder del Mundial con 45 puntos, cuatro más que Dovizioso y 14 que Rossi, explicó la sensación que tuvo sobre la moto. "He gestionado las gomas y la moto, ha sido una sensación muy dulce sobre la moto", finalizó.