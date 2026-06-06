Marc Márquez inicia la remontada con una victoria al esprint en Hungría

Marc Márquez en Hungría - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha completado un sábado perfecto al lograr la pole y la victoria en la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de Hungría, octava cita del Mundial de motociclismo, con el también Pedro Acosta (KTM) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), más líder del campeonato, completando el podio de la carrera corta.

En Balaton Park, el nueve veces del mundo confirmó la recuperación de su nueva operación de hombro, que le hizo perderse las pruebas de Francia y Catalunya, y reinó de principio a fin para conseguir el 18º triunfo al esprint de su carrera, igualando la cifra récord que hasta ahora atesoraba en exclusiva Jorge Martín (Aprilia).

Todo tras una cita en la que no tuvo rival y en la que dominó sin oposición por delante de un Acosta que no pudo con su ritmo infernal. Bezzecchi, que partía sexto, consiguió remontar hasta posiciones de podio para ampliar hasta los 20 puntos su distancia sobre el segundo de la general, un Jorge Martín que acabó sexto.

Además, Raúl Fernández (Aprilia) terminó cuarto, justo por delante de Fermín Aldeguer (Ducati) y Martín. Fuera de los puntos cerraron la prueba Joan Mir (Honda), decimoquinto; Iker Lecuona (Ducati), decimoctavo; Maverick Viñales (KTM), decimonoveno; y Alex Rins (Yamaha), vigésimo primero.

Antes, en la Q2, el '93' se repuso a una caída temprana para garantizarse la pole con un tiempo de 1:36.785, batiendo por solo 53 milésimas a Pedro Acosta, con Fermín Aldeguer completando una primera fila española. El líder Bezzecchi, por su parte, solo podía garantizarse el sexto lugar en la salida, compartiendo línea con sus compatriotas Di Giannantonio y Bagnaia.

Algo más retrasado volverá a salir este domingo el segundo del campeonato, Jorge Martín, justo tras Raúl Fernández (Aprilia), ganador de la esprint del Gran Premio de Italia. No pudieron superar la Q1 Joan Mir (Honda), que partirá decimotercero; Iker Lecuona (Ducati), sustituto de Alex Márquez, decimosexto; Alex Rins (Yamaha), vigésimo; y Maverick Viñales (KTM), vigésimo primero.

GUEVARA, POLE EN MOTO2

Por su parte, el español Izan Guevara (Boscoscuro) se adjudicó la pole de Moto2, superando al checo Filip Salac (Kalex) y el australiano Senna Agius (Kalex), y Manu González (Kalex), que lidera la general de la categoría intermedia, partirá cuarto en una segunda fila en la que también estarán Alex Escrig (Forward) y Dani Holgado (Kalex), quinto y sexto respectivamente.

Alonso López (Kalex) arrancará octavo, y Dani Muñoz (Kalex) lo hará décimo. José Antonio Rueda (Kalex) comenzará decimocuarto; Arón Canet (Boscoscuro) lo hará decimosexto; Alberto Ferrández (Boscoscuro), decimoséptimo; e Iván Ortolá (Kalex), decimoctavo. Entre los que no pudieron avanzar a la Q2, Xabi Zurutuza (Forward) saldrá vigésimo cuarto, justo por delante de Sergio García Dols (Kalex), y Adrián Huertas (Kalex) iniciará la cita último.

ALMANSA LIDERA UNA PRIMERA FILA ESPAÑOLA EN MOTO3

Por último, en Moto3, David Almansa (KTM), con un tiempo de 1:45.686, se aseguró liderar este domingo una primera fila íntegramente española, por delante del líder del campeonato, Máximo Quiles (KTM), y de Brian Uriarte (KTM), ganador la semana pasada en el Mugello. El perseguidor de Quiles en la general, Álvaro Carpe (KTM), deberá remontar desde la decimoctava plaza de salida.

Además, Jesús Ríos (Honda) saldrá quinto en Balaton Park, con Adrián Cruces (KTM) partiendo octavo y Adrián Fernández (Honda), que el viernes sufría una sanción que le descalificaba de los seis primeros Grandes Premios y que le hacía perder la tercera posición del campeonato, undécimo. Mientras, David Muñoz (KTM) partirá decimoséptimo, justo por delante de Carpe, y Joel Esteban (KTM) lo hará vigésimo.