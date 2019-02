Marc Márquez: "Me he sentido cómodo y consistente en la moto"

Publicado 08/02/2019 12:40:00 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido que se ha sentido "cómodo y consistente" sobre la moto en la tercera y última jornada del test de Sepang (Malasia), en la que ha marcado el undécimo mejor tiempo, aunque ha explicado que le hubiese gustado "rodar más".

"El tercer día ha sido positivo, especialmente en cuanto a mi condición física, porque me encuentro mucho mejor. Ayer estaba un poco preocupado por cómo pilotaría hoy, pero al despertarme me encontraba mejor. Hemos podido probar muchas cosas que ha desarrollado Honda y me he sentido muy bien en la moto, cómodo y consistente", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

En este sentido, el de Cervera explicó que habían hecho "todo" lo que habían "previsto" en este entrenamiento. "Por supuesto, me hubiera gustado rodar más, pero tenemos que tomárnoslo con calma", subrayó al respecto.

"De todos modos, estoy contento porque pilotaba con facilidad; no con mi estilo, pero podía rodar más tiempo. No me he caído y hemos probado las piezas más importantes para el equipo Repsol Honda, así que estoy satisfecho por ello", concluyó.

Los pilotos del Mundial volverán a la acción en el test de Catar, del 23 al 25 de febrero, en el que el balear Jorge Lorenzo (Repsol Honda) está previsto que regrese tras su lesión.