Marc Márquez: "De momento estamos bastante lejos de la cabeza"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que el inicio del Gran Premio de Italia, con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, les deja "bastante lejos de la cabeza", pero se mostró confiado en poder dar pasos adelante.

"En los primeros libres he visto que me costaba mucho, así que me he centrado más en encontrar la línea correcta y entender nuestros límites. Luego, por la tarde, durante la FP2, hemos podido mejorar y empujar más fuerte", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera fue duodécimo este viernes de menos a más en el Autodromo Internazionale del Mugello. "Veremos qué pasa mañana, tenemos que dar otro paso, pero de momento estamos bastante lejos de la cabeza", apuntó.

"Nos cuesta girar y también pilotar aquí, pero vamos a ver. Las condiciones pueden cambiar y todavía pueden pasar muchas cosas. Tenemos que entender el equilibrio de la moto para mañana e intentar trabajar en algunas cosas diferentes", terminó.