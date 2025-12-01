Marc Márquez: "Nada de vacaciones, toca priorizar la recuperación porque voy justito"

El piloto de motociclismo Marc Márquez posa durante el photocall de los Premios AS del Deporte. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), vigente campeón de la categoría, aseguró este lunes que va "justito" en la "recuperación" de su última lesión en el hombro derecho que le hizo pasar por el quirófano, por lo que no tendrá "nada" de vacaciones para "llegar al máximo a la última semana de febrero", el inicio de la temporada.

"Vacaciones nada. Me he escapado este fin de semana y poca cosa más, porque toca priorizar la recuperación, ya que vamos justitos. La prioridad es estar en el mejor estado de forma posible este 2026", declaró el piloto catalán en los prolegómenos de los Premios AS del Deporte.

El de Cervera destacó que su objetivo es "llegar al máximo a la última semana de febrero" cuando se disputa la primera carrera del Mundial, en el que él defiende el título tras lograrlo esta temporada. "Intentaremos ir mejorando durante todo el año. Estamos ahora mismo combinando recuperación con compromisos", indicó.

"Estamos ya incrementando un poquito más la recuperación, ya que los doctores lo permiten, y empezando a hacer fuerza progresivamente", concluyó el nueve veces campeón del mundo de motociclismo.