Marc Márquez: "No estoy muy molesto por perderme la Q2"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda), que comenzará en el decimotercer lugar de la parrilla el Gran Premio de Catalunya, ha asegurado que "no" está demasiado "molesto" por no haber logrado pasar a la Q2, ya que en el Circuit de Barcelona-Catalunya es "realmente diferente" salir undécimo que decimotercero.

"Comenzar 13º no es realmente diferente de hacerlo el 11º o 12º, así que no estoy muy molesto por perderme la Q2. Ayer estaba bromeando con Miller en la Clínica Mobile para ver si podía ser su remolque y hoy ha sido el más rápido de la sesión, así que había llegado el momento de hacerlo. ¡Decidiremos el precio más tarde!", bromeó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera explicó que el domingo deben centrarse en "hacer una buena salida" y ver "qué es posible en la carrera". "Los tiempos están muy cerca, así que ya veremos. Seguimos trabajando a nuestra manera para mejorar la situación que tenemos", subrayó.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró, que arrancará duodécimo, afirmó que su Q1 de este sábado "ha sido buena", y que eso le ha permitido avanzar a la Q2. "En la Q2 estaba presionando mucho y al límite, probablemente por encima. El tiempo ha sido bueno, parecía un 1'39.1 como el que he marcado en la Q1, y eso nos podría haber colocado en las dos primeras filas", manifestó.

"He tenido algunos bloqueos con el cambio de asfalto en la curva 10 y me he caído, una verdadera lástima. La mayor parte de la vuelta estaba hecha y lo hemos hecho bien, pero si no terminas, no importa lo que hagas. Es lo que es. Creo que la carrera volverá a ser difícil, pero seguimos trabajando y viendo lo que es posible. El cambio de hora antes de la carrera de Moto2 cambiará un poco la situación", concluyó.