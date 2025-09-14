Marc Márquez no falla el domingo en Misano y se acerca al título de MotoGP

El de Cervera supera a Bezzecchi, con Alex Márquez tercero, y ya sabe las cuentas para proclamarse campeón en Japón

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino, decimosexta prueba del Mundial de motociclismo, después de remontar desde la cuarta plaza y resistir la presión del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), todo para acercarse al título de la categoría reina, que podría caer dentro de dos semanas en Japón.

Se cayó el sábado en la esprint, pero el de Cervera ha demostrado que sabe levantarse. Partió cuarto, ganó dos posiciones en la salida y ya en la vuelta 12 de las 27 al Circuito Internacional de Misano-Marco Simoncelli superó a Bezzecchi para pasar a comandar la prueba. Resistió la presión del transalpino y vio primero la bandera a cuadros para celebrar la undécima victoria de la temporada y la 99 desde su llegada al Mundial. Bezzecchi y Alex Márquez (Ducati), ya el único rival de su hermano por el título, completó el podio.

En dos semanas, en el Gran Premio de Japón, el octocampeón del mundo tendrá la oportunidad de alzar su noveno título, el séptimo en la categoría reina -tras los de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019-. Ahora mismo, aventaja en 182 puntos a Alex Márquez, y necesitaría sacarle tres puntos al final de las dos carreras en Motegi para ser matemáticamente campeón.

Una vez apagados los semáforos, Bezzecchi consiguió retener la posición de privilegio lograda el sábado, donde también se hizo con el triunfo al esprint. Márquez, que encabezaba la segunda fila, se aupó hasta el segundo lugar para situarse a rueda del italiano. En un principio, Alex Márquez se lanzó a la caza de los dos primeros, pero poco a poco el ritmo de ambos le pasó factura.

Por detrás, los problemas se cebaban con la moto de Pedro Acosta (KTM), visiblemente enfadado tras tener que abandonar en la vuelta 8 por una rotura de la cadena, como le pasó también el viernes a Brad Binder. Dos giros después, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que el sábado se quedó matemáticamente fuera de la pelea por el título, se fue al suelo en la curva 8.

Antes del ecuador de la cita, en la vuelta 12, Márquez aprovechó un error de trazada de Bezzecchi, que se fue largo, para situarse primero. Aún así, el italiano no perdió terreno y logró mantenerse con opciones, muy pegado a la moto del '93'. La presión se sentía, y el de Cervera veía el primer aviso por límites de pista.

Vuelta a vuelta, el transalpino se fue acercando, y solo con la cercanía del final, temeroso de irse al suelo y perder todo lo ganado, cedió ante el tesón del catalán, que entró primero en meta mientras el tenista Lorenzo Musetti ondeaba la bandera a cuadros. Bezzecchi y Alex Márquez se subieron a los otros dos cajones del podio.

Fermín Aldeguer (Ducati) concluyó sexto; Raúl Fernández (Aprilia) fue undécimo; Jorge Martín (Aprilia) terminó decimotercero; y Augusto Fernández (Yamaha), decimocuarto. Además de Acosta, no consiguieron finalizar Alex Rins (Yamaha) ni Maverick Viñales (KTM).

VIETTI REINA EN MOTO2, CON HOLGADO TERCERO Y GONZÁLEZ SEXTO

Por su parte, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) dominó de principio a fin la carrera de Moto2, convirtiéndose en el décimo ganador distinto de la clase intermedia en 2025, y lideró un podio que completaron el belga Barry Baltus (Kalex) y el español Dani Holgado (Kalex), 'poleman' del sábado y que fue superado por el transalpino en la salida.

Mientras, el líder del campeonato, Manu González (Kalex), se tuvo que conformar con la sexta posición, justo por delante de Arón Canet (Kalex), que ahora comparte el segundo puesto de la general con el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que este domingo acabó cuarto. Ambos están a 39 puntos del piloto madrileño.

Además, Izan Guevara (Boscoscuro) finalizó décimo; Alber Arenas (Kalex) lo hizo undécimo; Dani Muñoz (Kalex), duodécimo; Iván Ortolá (Boscoscuro), decimotercero; y Alonso López (Boscoscuro) cerró la zona de puntos, decimoquinto.

RUEDA SUPERA A QUILES Y LIDERA EL PODIO ESPAÑOL DE MOTO3

Por último, en Moto3, el líder José Antonio Rueda (KTM) firmó su octavo triunfo del año después de batir al 'rookie' Máximo Quiles (KTM) en la última vuelta, con Adrián Fernández (Honda) completando un podio íntegramente español.

En una carrera en la que el 'poleman' del sábado, el argentino Valentín Perrone (KTM), fue relegado ya en el primer giro, el piloto sevillano sacó a relucir su superioridad en el duelo a seis de la vuelta final, afianzándose todavía más en la general, que domina con 78 puntos de ventaja sobre Ángel Piqueras (KTM), que fue quinto; Quiles, tercero del Mundial, está a 107 unidades.

También en la zona de puntos terminaron David Muñoz (KTM), séptimo; Álvaro Carpe (KTM), décimo; y David Almansa (Honda), que concluyó decimocuarto.