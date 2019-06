Marc Márquez: "Mi objetivo es el título y no puedo caer en las tentaciones de un récord"

Publicado 15/06/2019 18:22:30 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha afirmado este sábado que no puede "caer en las tentaciones" de luchar en la carrera de este domingo con Fabio Quartararo (Yamaha) para evitar que el francés gane el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, arrebatándole en ese caso el récord de precocidad en cuanto a ganar una carrera en la categoría reina.

"No puedo caer en esas tentaciones del récord. Mi objetivo principal es el título y un récord si te lo baten, pues vale sí, te lo han batido. Pero no se acuerdan de ese récord hasta que uno llega y lo bate, no puedo caer en estas tentaciones y tengo que salir en mi línea", aseguró Márquez a los medios.

Así, Márquez saldrá segundo en la parrilla de salida de la cita catalana, séptima de un Mundial que él mismo lidera. Quartararo, que este año en Jerez ya le arrebató el récord de ser el más joven en lograr una 'pole' en MotoGP, saldrá primero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero el español dejó claro que no le interesa esa pelea.

"Si se intenta escapar Quartararo, de momento está lejos en el campeonato. No me interesa la victoria sí o sí, tengo que entender que correré con el neumático duro delantero y que con el medio o blando tienen ese plus de confianza, tengo que entender varias cosas y tener precaución. No hay un claro favorito, el ritmo está similar", aportó.

"En el fin de semana trabajamos de forma distinta, buscando la resistencia, saber cuál es el mejor neumático. Hemos podido luchar por la 'pole' y la hemos perdido por poco. Tenemos buen ritmo, que es lo importante, y sufrimos pero estamos ahí y es la clave para el campeonato", reiteró.

Y la 'pole' la perdió por 15 milésimas. "Por muy poco, la verdad. Me ha sorprendido la sensación en la Q y sobre todo en la FP4, estábamos en algún momento sufriendo más de lo esperado pero sabía que el ritmo estaba ahí. Sólo que habíamos utilizado una estrategia diferente. Lástima que haya fallado en la última vuelta, pero fallas porque vas al límite", reconoció.

No obstante logró ser la mejor Honda y quedar por delante de las Ducati y de la Suzuki de Àlex Rins, sus rivales por el título. Aunque cuatro de las cinco mejores motos fueron Yamaha. "No he visto nunca mal a las Yamaha, han hechos 'poles' y están ahí en carrera, en el 'warm up' de Mugello Quartararo volaba. Eso quiere decir que la moto va, y aquí están cuatro entre las cinco primeras y yo me he colado por ahí en medio", matizó.

Por otro lado, restó importancia al encontronazo con su compañero Jorge Lorenzo al final de la FP3, cuando el mallorquín molestó a Márquez en su vuelta rápida. "Me ha pedido disculpas porque estaba en medio de la curva 3. Era la FP3 pero las últimas vueltas son como una calificación, mi tiempo era justo para entrar en la Q2 directo y de hecho pasé como noveno, la peor del año. Pasa por encima, pero cuando lo haga yo, que se juzgue a todos por igual, sin diferencia", opinó.