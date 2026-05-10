Marc Márquez, operado del hombro y del pie derechos

Marc Márquez tras su caída en Le Mans - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha pasado este domingo por el quirófano para someterse a una doble operación en el hombro derecho y en el pie derecho, esta última por una fractura que se produjo el sábado durante la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de Francia.

"Marc se está recuperando actualmente en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde se sometió esta mañana a una exitosa operación doble. El equipo médico estabilizó con éxito la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho del piloto. Al mismo tiempo, Marc se sometió a un segundo procedimiento quirúrgico, previamente planificado, para reparar una antigua lesión en su hombro derecho", informó su equipo, el Ducati Lenovo.

Además, Ducati desveló que el catalán "permanecerá en el hospital durante la noche" y regresará a su casa este lunes para comenzar la rehabilitación. "El progreso en las próximas semanas determinará el tiempo para su regreso a las competiciones", señaló, aunque ya está confirmado que no participará la próxima semana en el Gran Premio de Catalunya.

El vigente campeón del mundo de MotoGP se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho en una caída en la carrera al esprint. En la penúltima de las 12 vueltas al Circuito de Le Mans, cuando rodaba séptimo, tocó la línea y sufrió un 'highside' que le provocó una aparatosa caída y que acabó con todas sus opciones de puntuar.

El de Cervera llegó al box cojeando y ayudado por el doctor Ángel Charte, y posteriormente fue examinado en la clínica del trazado francés antes de volar a España. Posteriormente, Márquez explicó que tenía prevista una operación en el hombro para después de la cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que se disputará del 15 al 17 de mayo, y que aprovecharía que tiene que solucionar la fractura del pie para adelantarla.