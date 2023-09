Marc Márquez: "Este podio tiene que ser otro impulso de motivación"

Joan Mir: "Hemos podido mostrar más nuestro potencial"



MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda), tercero este sábado en la carrera al esprint del Gran Premio de la India, ha asegurado que el podio conseguido en el Circuito Internacional de Buddh debe suponer "otro impulso de motivación" para lo que resta de temporada.

"Es un día muy importante y, por supuesto, con buenas sensaciones. He estado ahí con el grupo, empujando y pilotando muy bien. He tenido que arriesgar mucho, sobre todo al final para defenderme y he marcado mi vuelta rápida en la última vuelta", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera se mostró satisfecho de haber podido "ser constante y pilotar bien". "Es lo más importante. Volver a hacerlo mañana será más difícil, pero tenemos que disfrutar de este momento y obtener de él otro impulso de motivación. Quiero dar las gracias al equipo Repsol Honda y a HRC por sus continuos esfuerzos", manifestó.

Por su parte, su compañero Joan Mir, quinto en la lucha por la pole y que no consiguió terminar la esprint, considera que han hecho "un sábado muy sólido". "Hemos conseguido nuestra mejor posición de parrilla del año y hemos seguido rodando delante", manifestó.

"Hemos empezado bien la carrera y en las primeras vueltas todo iba bien y me he sentido muy bien sobre la moto. Por desgracia, he cometido un error y me he caído poco después, lo que ha sido una lástima porque habría sido fantástico traer a casa un buen resultado para el equipo. Aún así hemos podido mostrar más nuestro potencial e intentaremos terminar el trabajo que hemos empezado hoy en la carrera principal del domingo", concluyó.