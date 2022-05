Marc Márquez: "La segunda ha sido una auténtica salvada y la primera, más bien suerte"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) explicó los dos sustos de este viernes en los entrenamientos libre del Gran Premio de Francia, "una auténtica salvada" en la segunda sesión, y lamentó comprobar que no es rápido de momento en Le Mans.

"En la FP2 ha sido una auténtica salvada y en la FP1 ha sido más bien suerte, sinceramente. En la FP1 estaba en el bordillo y he perdido la parte delantera, así que he intentado empujar con la rodilla derecha en el suelo y la moto se ha levantado", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera explicó la necesidad de mejorar para mantener la fe en la temporada después del cuarto puesto en Jerez. "Me está costando un poco entender cómo ser rápido aquí. Tengo que hacer girar la moto más rápido y en eso estamos", apuntó.

"Tenemos que mejorar mañana, el objetivo de la FP3 es estar entre los diez primeros para la Q2. Veremos qué nos depara mañana, ya tenemos algunas ideas de cosas que probar", terminó, después de terminar el día como decimoquinto.

Mientras, Pol Espargaró (Repsol Honda) firmó el noveno mejor tiempo. "Esta mañana ha ido muy bien y por la tarde he intentado mejorar mi tiempo por vuelta, pero había muchas banderas amarillas que han detenido algunas de nuestros tiempos. Luego, en nuestra mejor vuelta de la FP2 he cometido un error", afirmó.

"Al final me he sentido bien sobre la moto y no ha sido un mal día, pero tenemos que rendir mañana para acabar con un buen puesto en la clasificación. Hay que salir en las dos primeras filas de la parrilla para rendir el domingo. Tenemos el ritmo, pero debemos usarlo bien cuando sea importante mañana", terminó.